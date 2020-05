Ricette Top, pasta alla norma veloce e saporita. Un piatto della tradizione siciliana che racchiude in sè tutti i sapori tipici della cucina mediterranea

Per la serie Ricette Top oggi vi vogliamo portare in Sicilia per farvi provare la famosa pasta alla Norma. Molto semplice da preparare, racchiude in sè tutte le caratteristiche migliori della cucina mediterranea. Verdure fresche, pomodoro, olio extra vergine d’oliva e la ricotta salata. Ingredienti tipici della nostra terra, con straordinari valori nutrizionali e ottima resa in termini di gusto.

Per la preparazione basta prendere spunto dalla tradizione catanese, città a cui viene attribuita la nascita di questa ricetta. Vi proponiamo la quantità necessaria per due persone.

Ingredienti:

200 g pasta (corta o lunga)

250 g passata di pomodoro

1 melanzana

Sedani rigati

1/2 cipolla

Basilico

Olio extra vergine di oliva (3 cucchiai)

Olio di semi (2 cucchiai)

Sale

Ricotta salata grattugiata (in alternativa grana o parmigiano)

Ricette Top, pasta alla norma veloce e saporita

Prima di tutto partiamo tritando la cipolla e facciamola soffriggere in una padella con 3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva. Poi tagliamo i pomodori in pezzi piuttosto grandi. Prepariamo il basilico, prendendone almeno 10 ampie foglie. Inseriamo in padella il basilico e subito dopo anche i pomodori. A questo punto facciamo cuocere per almeno una ventina di minuti.

Un piccolo segreto è ritirate il basilico almeno un paio di minuti prima di spegnere la fiamma per non comprometterne la cottura.

Dopo di che prendiamo un passa verdure per filtrare la salsa di pomodori.

Prendiamo le melanzane, tagliamole a rondelle di almeno 3-4 mm con una certa consistenza. Facciamole friggere in padella con 3 cucchiai di olio di semi bollente per massimo 2 minuti.

A parte facciamo cuocere i sedani in abbondante acqua bollente salata. Poi li andiamo a condire con la salsa di pomodoro e un filo di olio extravergine, distribuendoli nei piatti e accompagnandoli con le melanzane fritte e una generosa grattugiata di ricotta salata. Volendo si possono aggiungere anche pomodorini pachino arrostiti a 100 gradi.

A questo punto non resta che scolare la pasta e condirla, aggiungendo una spolverata di formaggio per chi gradisce. E buon appetito!

