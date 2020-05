Il meteo annuncia un weekend di fuoco. Scoppia l’alta pressione, con bel tempo su tutta la penisola ed un sole che la farà da protagonista.

In attesa della prossia settimana, in cui avremo incredibili sbalzi termici, l’Italia si appresta ad affrontare un weekend a dir poco caldo. Infatti un’enorme bolla di aria calda occuperà la penisola italiana, portando un clima estivo ed un sole che illuminerà gran parte della penisola.

Un’esplosione di caldo che avverrà dopo i timidi disturbi che hanno caratterizzato il meteo negli ultimi giorni. Così tra venerdì e domenica il vero protagonista sarà l’anticiclone proveniente dal Nord Africa, che governerà il meteo della penisola. Tuttavia questo vortice anticiclonico durerà solamente nel fine settimana. Infatti è in arrivo un ciclone, di origine atlantica, pronto a spazzare via il caldo ed a far tornare le precipitazioni sulla nostra penisola.

Così intanto, dopo un venerdì discretamente soleggiato, arriveremo ad un sabato ed una domenica dove il sole splenderà su tutta la penisola, con temperature che arriveranno a sfiorare i 30° specialemente in Val Padana.

Meteo, nel weekend torna il gran caldo: s’impennano le temperature

In attesa del super capovolgimento meteo, il weekend ci riserverà un tempo da mare. Ma andiamo prima ad analizzare questo venerdì, dove avremo una situazione discretamente soleggiata sull’Italia. Di certo ci sarà bel tempo ma accompagnato da cieli parzialmente nuvoloso su tutte le regioni. Analizziamo quindi la situazione sulla penisola, osservando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata caratterizzato da tempo stabile. Qualche nuvola di troppo in Piemonte, dove la giornata sarà segnata da un cielo grigio con qualche raggio di sole, nonostante ciò non sono previste piogge. Nel pomeriggio arriverà qualche velatura su tutto il settore, ma niente di preoccupante. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime tra i 23 ed i 27 gradi.

Situazione molto simile sulle regioni del Centro Italia, dove l’alta pressione si rinforzerà, portando una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattinoa vremo solamente qualche velatura sulla Sardegna, ma niente di preoccupante. Anche qui le temperature risulteranno in aumento, con massime tra i 24 ed i 28 gradi.

Sulle regioni del Sud Italia si replicherà lo stesso quadro meteorologico del resto dell’Italia. Il sole sarà il vero protagonista ed occuperà tutte le regioni. Qualche velatura al mattino sulla Sicilia sarà spazzata via nel corso della giornata. Le temperature aumentano anche al sud, con massime che oscilleranno tra i 21 ed i 25 gradi.

L.P.

