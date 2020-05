Preservare la propria privacy su WhatsApp leggendo messaggi di nascosto, adesso si può. Ecco il semplice trucco per intercettare le notifiche.

Una delle applicazioni più aggiornate durante questa emergenza sanitaria è WhatsApp. L’applicazione di messagistica più usata al mondo ha infatti portato numerose novità, dalla videochiamata ad otto persone fino all’usare due numeri allo stesso momento. Sul suo conto però si sono diffuse anche diverse bufale, come un ritorno a pagamento a causa di una presunta “crisi economica”.

Oggi invece vi vogliamo di come leggere i messaggi senza entrare nell’applicazione. Un trucchetto semplicissimo che aiuta gli utenti a preservare la propria privacy. Infatti ha fatto spesso discutere come l’app sia in grado di informare gli altri utenti, sul quando è stato letto il messaggio e l’ultima ora in cui un utente ha fatto accesso sull’applicazione. Ma da un pò di tempo qeusto trucco, applicabile esternamente, permette di preservare un pò di privacy.

LEGGI ANCHE -> WhatsApp, come utilizzare l’app in anonimo: due semplici metodi

WhatsApp, come leggere i messaggi senza accedere: svelato il trucco

Un trucco semplice, che permette però di leggere tutti i messaggi senza accedere all’applicazione. Sarà possibile preservare la propria privacy grazie ad un’app esterna chiamata Unseen. Chi mastica un pco d’inglese avrà già capito di che si tratta. Infatti la parola “unseen” in inglese vuol dire proprio nascosto.

Quest’app, sincornizzata a WhatsApp, permetterà all’utente di leggere qualsiasi messaggio, senza però rivelare l’ultimo accesso agli altri contatti. Insomma un’applicazione in grado di intercettare tutti i messaggi, permettendo all’utente di leggerli esternamente. Solamente in questo modo, l’ultimo accesso non si aggiornerà mai e non risulterete mai online.

LEGGI ANCHE -> WhatsApp, come registrare le chiamate: l’app per Android e iPhone

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Tecnologia, CLICCA QUI !