Covid-19, una ricerca rivela: ad essere colpiti sono quasi solo i paesi ricchi. Ben il 90% delle infezioni riguarda infatti la parte benestante del mondo. Gli Stati più poveri non raggiungono il 10%

Per la prima volta nella storia delle epidemie del dopoguerra, c’è un capovolgimento riguardo quali paesi sono maggiormente colpiti da una pandemia. All’inizio di maggio 2020, secondo una ricerca della rivista “The Lancet”, oltre il 90% di tutti i decessi per coronavirus (Covid-19) sono stati nei paesi più ricchi del mondo; se la Cina, il Brasile e l’Iran sono inclusi in questo gruppo, tale numero sale al 96%. Il resto del mondo – storicamente molto più abituato a essere raffigurato come il serbatoio di pestilenza e malattia da cui i paesi ricchi hanno cercato di proteggersi, rappresenta una percentuale irrisoria. Il SarcCov2 sembra essere destinato solo agli Stati benestanti, nonostante le misure igieniche superiori e le condizioni di vita di gran lunga più adeguate a prevenire le infezioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, trovato un nuovo ceppo più contagioso: lo studio negli Usa

Covid-19, una ricerca rivela: ad essere colpiti sono solo i paesi ricchi

Preso atto di questa inversione, tuttavia, le misure di restrizione sociale sono state applicate indifferentemente nel mondo, anche in posti dove il contagio era davvero esiguo. Uno stop all’economia che è sembrato talvolta davvero forzato. Due punti centrali di questo approccio sono l’uso di blocchi diffusi per imporre il distanziamento fisico, anche se è degno di nota il fatto che alcuni paesi ricchi come Svezia e Corea del Sud non abbiano adottato questa strategia. In più un focus su sofisticate cure ospedaliere terziarie e soluzioni tecnologiche. Tutto questo non ha risparmiato il mondo benestante dal subire perdite ingenti per colpa del virus. Questa grossa differenza di percentuali è stata giustificata in diversi modi.

Primo il diverso profilo demografico tra Paesi ricchi e poveri (vero in parte). Secondo l’incidenza del caldo nella possibilità di contagio. A quanto pare le alte temperature e l’umidità renderebbero molto più debole il patogeno cinese. Terzo le caratteristiche fisiche degli abitanti di queste zone, più abituati a vivere in strada e in condizioni disagiate e quindi a sviluppare anticorpi assai più potenti. Al di là di qualsiasi considerazione, però, sembra davvero una rivincita sociale per tutte quelle popolazioni vessate dagli interessi economici globali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, aumentano i prezzi: tutti i rincari del mese di aprile

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24