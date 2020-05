Cominciata la fase 2, in alcune Regioni potrebbe esserci un’apertura anticipata per i settori ancora fermi. Governo e Regioni lavorano insieme

Da ieri, 4 maggio, è cominciata ufficialmente la tanto celebrata “fase 2“, ossia quella della parziale e graduale riapertura delle attività, il primo passo verso la normalità di tutti i giorni. Tra i 3 e i 4 milioni di italiani sono tornati regolarmente sul proprio posto di lavoro, ma ce ne sono molti altri, invece, che dovranno ancora aspettare. Piccoli commercianti, artigiani, ristoratori sono sul piede di guerra, ma ora dal Governo arrivano segnali distensivi su una possibile apertura anticipata, che si baserà sulla situazione sanitaria delle singole Regioni.

Così il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini annuncia che bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti la riapertura, attualmente prevista per il 1° giugno, potrebbe essere anticipata la situazione rimarrà stabilmente sotto controllo. Stesso discorso anche per il Veneto, dove il presidente Luca Zaia da tempo spinge per un ritorno al lavoro. “Stiamo lavorando con il governo per riaprire alcune attività prima del 18 maggio, le Regioni devono avere competenze differenziate sul proprio territorio”.

Fase 2, apertura anticipata per Regioni: scontro tra Governo e la Calabria

A proposito di riapertura anticipata, nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere la decisione della Regione Calabria, che su ordinanza della governatrice Jole Santelli aveva consentito ai bar e ristoranti di riaprire al pubblico. Il Governo aveva avviato un procedimento contro tale ordinanza, che permetteva di servire i clienti nei tavoli all’aperto. Ma i legali dell’avvocatura dello Stato rendono noto che c’è stata una rinuncia alla procedura accelerata ed ora il ricorso verrà esaminato al Tar di Catanzaro. Secondo gli avvocati che assistono la Regione sostengono, invece, che la questione debba essere discussa presso la Corte Costituzionale e non al Tar.

