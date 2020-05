Esplosione in una fabbrica a Ottaviano: ci sono diversi feriti nella struttura che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche.

Paura a Ottaviano, comune di poco più di 20 mila abitanti della provincia di Napoli. Proprio in questi minuti, infatti, c’è stata una violentissima esplosione all’interno della Adler Plastic, fabbrica di proprietà di Paolo Scudieri specializzata nella produzione e lavorazione di materie plastiche. Secondo le primissime ricostruzioni, ci sarebbero almeno cinque feriti e uno di questi sarebbe in gravissime condizioni: immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono ora al lavoro per spegnere le fiamme. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo aggiornati.

