Covid-19, in Somalia si schianta aereo con aiuti: 6 morti in seguito a quando accaduto nelle scorse ore nei pressi di Bardale.

Tragedia in Somalia, dove in queste ore un aereo si è schiantato al suolo provocando la morte delle 6 persone che si trovavano a bordo. Lo riferisce la ‘Bbc News online’, secondo cui l’aereo della African Airways trasportava aiuti per contrastare l’emergenza Covid-19: il velivolo è partito da Mogadiscio e si è schiantato nei pressi dell’aeroporto di Bardale dove aver effettuato un brevissimo scalo a Baidoa. Resta da accertare le cause dell’incidente che, dunque, ha provocato il decesso delle 6 persone a bordo dell’aereo della African Airways.

