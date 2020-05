Lady Gaga è sempre e comunque uno dei personaggi del momento. Grazie al concerto che ha organizzato con l’evento “One World, Together at Home” ha raccolto decine di milioni di dollari in donazioni da ogni parte del mondo. Ogni giorno si collega ai social network e ieri il suo messaggio l’ha dedicato all’Italia.

Quando anni fa arrivò per la prima volta in Italia con il suo “Monster Ball Tour” colpì anche i più scettici che la ritenevano una straordinaria macchina da marketing. E invece prima a Torino, e poi a Milano con due date, il 4 e 5 dicembre 2010, si esibì senza ausili elettronici, cantando tutto live, accompagnandosi anche da sola al piano, improvvisando ed esprimendosi in un ottimo italiano.

Lady Gaga e l’Italia

Il legame tra Lady Gaga e il nostro paese è molto forte: la cantante, Stefanie Joanne Angelina Germanotta è nata da genitori che hanno entrambi origini italiane. Ieri ha regalato una sorpresa del tutto inattesa: ospite di Tiziano Ferro che stava realizzando una diretta Instagram ha voluto mandare un messaggio all’Italia molto caldo e affettuoso… “so che siete molto spaventati e che ci sono persone anziane che non escono di casa, che avete perso molte persone care. Ma vi prometto che andrà tutto bene e che presto ne saremo fuori, tutti insieme”.

Il messaggio di Lady Gaga, registrato a Los Angeles dove Tiziano Ferro ormai vive per gran parte del tempo e postato sull’account ufficiale del cantante, in poche ore ha raccolto quasi 300mila visualizzazioni. Molto bella l’iniziativa di Ferro che nelle ultime settimane ha postato canzoni inedite, provini e decine di foto e messaggi provenienti non solo da artisti italiani affermati (Fiorella Mannoia, Emma, il regista Robert Zemeckis) ma anche foto di persone “normalmente” impegnate della lotta al COVID19. È il caso di Fabrizio, un operatore sociosanitario che ha fotografato la sua tuta da lavoro con la scritta 111 Ferro sulla schiena, (un riferimento a uno dei primi album del cantante) postando un bel messaggio sul fatto che non sia necessario fare il proprio lavoro per sentirsi eroe. La risposta gli è arrivata on line da Tiziano Ferro in persona, con oltre 110mila like.

Il messaggio di Tiziano Ferro

“Chi ha un legame con l’Italia – ha spiegato Tiziano Ferro – e in questo momento si trova è lontano, si sente ancora più coinvolto e più fragile. Abbiamo bisogno di stare insieme come possiamo, anche on line, abbiamo bisogno l’uno dell’altro e messaggi come quelli di Lady Gaga e di tanti colleghi che ci dicono quanto l’Italia sia importante nel mondo per il suo patrimonio di arte, cultura e umanità ci devono dare ancora più voglia di lottare e di vivere”.

Lady Gaga aveva annunciato il suo tour mondiale “Chromatica” che doveva partire proprio in questi giorni, ma anche questo è stato sospeso a causa della pandemia.