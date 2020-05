Calcio, Renzi e Salvini attaccano Spadafora. La questione legata alla ripresa del campionato di Serie A si fa sempre più spigolosa e complessa da gestire.

Con la Fase 2 che è ufficialmente iniziata diverse ore fa, ora in molti sperano di ritornare a vivere la vita come era una volta. Certo, non in ogni singolo aspetto della quotidianità, ma c’è voglia di riaccendere vecchie passioni. Stamane in tantissimi sono usciti per allenarsi un po’ all’aperto, a breve il cibo da asporto sarà sempre più richiesto e chissà quando potremo anche tornare a fare minimi assembramenti in strada. Proprio per questa improvvisa libertà, in tanti ora reclamano anche il ritorno alle loro passioni più profonde. Ed è inutile dire che in Italia la passione spesso di accompagna alla parola “calcio“. Il campionato di Serie A bruscamente interrotto qualche mese fa era ancora apertissimo e molto combattuto, ed ora milioni di tifosi vogliono rivedere i propri beniamini in campo darsi battaglia. Perché nessuno vuole vedere un campionato intero annullato e le polemiche sono già alle stelle.

Calcoi, Renzi e Salvini contro Spadafora: “Bisogna riprendere!”



La polemica si è infittita con le dichiarazioni del Ministro Spadafora, che ha parlato proprio del campionato. Le sue parole sull’account Facebook ufficiale hanno alzato un polverone che non pare voglia posarsi al suolo nella quiete, anzi. Per molti le parole del ministro, che sarebbe accusato di pressapochismo e soprattutto di non dare al calcio il giusto peso, sono quasi un affronto. Per quanto siano senza dubbio estremamente importanti a livello economico ed agonistico gli impianti di danza, piscine ecc, molti fanno notare che il calcio è tra le prime cinque industrie del Paese quanto a fatturato. Proprio su questo hanno basato i loro attacchi due importantissimi politici del panorama italiano: Matteo Salvini e Matteo Renzi.

Calcio, Salvini e Renzi all’attacco: “Bisogna ricominciare!”

Il leader della Lega, Salvini, ha sostenuto che il calcio ha una centralità che forse non è chiaro a tutti. “Se muore il calcio, di rimando si fermano tutti gli altri sport”, ha affermato su GR Parlamento. Il capo del movimento verde ha sostenuto l’importanza che ha quello sport come guida per tutti gli altri e quindi la necessità di ripristinarlo quanto prima. Anche perché in gioco ci sono davvero tantissime persone che hanno bisogno di entrate per continuare a vivere. E non parliamo solo dei giocatori, ma anche degli ingranaggi dell’enorme macchina che gira attorno ai 90 minuti. Salvini ha quindi esortato: “Chi è al governo sappia che sono in ballo migliaia di posti di lavoro!”.

Anche Matteo Renzi non ci è andato piano, anzi. Il capo di Italia Viva, infatti, ha lanciato più di una stoccata a Spadafora su Twitter. “Dice il Ministro dello sport”, parlando di Spadafora, “che ‘non se ne parla proprio’. E chi lo ha deciso? Lui allo specchio? In democrazia si parla di tutto”. L’ex guida del PD ha quindi invitato il ministro a raggiungerlo in Parlamento perché “non può decidere da solo: siamo una democrazia”. Qualcuno però fa notare che ci sono ancora diversi giocatori malati.