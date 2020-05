Serie A, scatta la Fase 2: nonostante le incertezze sulla ripresa del campionato, dal 4 maggio le prie squadre torneranno ad allenarsi

Serie A, scatta la Fase 2 per tutti anche se in realtà è piena di incertezze. Non è ancora chiaro il protocollo per la ripresa e a metà della prossima settimana potrebbe arrivare lo stop da parte del governo. In più ci sono le parole delle ultime ore pronunciate dal ministro Spadafora. Gli allenamenti non riprenderanno fino al 18 maggio e oggi parlare di ricominiare il campionato non ha senso. Ma in realtà da domani, 4 maggio, alcune squadre riprenderanno gli allenamenti.

Un primo segnale è arrivato questa sera: Cristiano Ronaldo domani lascerà il suo buen ritiro a Madeira per totrnare a Torino. Come tutti i calciatori juventini emigrati all’estero dovrà osservare 14 giorni di quarantena, ma intanto è pronto per ricominciare. E lo stesso sarà per i suoi compagni di squadra, con lo Juventus Center alla Continassa che riaprirà già martedì 5 maggio per gli allenamenti individuali.

La Juventus non sarà però la prima a riprendere l’attività. La settimana infatti si aprirà in campo per i giocatrori del Sassuolo, primi a rirendere alle 9 di lunedì mattina: sei giocatori all’ora distribuuiti su 3 campi per ebvitare qualsiasi ipotesi di assembramento.

L’Atalanta invece farà rientro a Zingonia per allenarsi individualmente a partire da martedì 5 maggio. Stesso giorno per il Bologna con i giocatori che avranno la possibillità di svolgere l’attività individuale sui campi del centro ‘Galli’. Non così ad esempio per il Brescia e la Fiorentina che invece stanno aspettando il via libera dal Consiglio Federale in programma mercoledì 6.

Martedì 5 sarà anche il giorno del ritorno ad Appiano Gentile per i giocatori dell’Inter e per Antonio Conte. Il giorno successivo, 6 maggio, toccherà alla Lazio sui campi di Formello. Per tutti si aprla di allenamenti individuali, con equo distanziamento. Inizio setimana in campo pure per il Lecce, pronto da tenpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Premier League, il piano per la ripresa: tamponi e 8-10 stadi neutri

Serie A, alcuni club come il Milan e l’Udinese aspetteranno il protocollo



Il Milan ha scelto invece una strada diversa. Attende l’approvazione del protocollo e solo dopo i giocatori inizieranno sostenere i test e riprenderanno gli allenamenti. Per quelli del Napoli già dal 4 maggio tampone a tutti poi via libera per gli allenamenti che ricomineranno da giovedì 7.

Anche la Roma è pronta: da lunedì giocatori e staff si ritroveranno già domani a Trigoria per le visite mediche d’idoneità. la ripresa tra mercoledì e giovedì. Dal 6 maggio toccherà ai giocatori della Sampdoria allenarsi facoltativamente e in maniera individuale nel centro sportivo di Bogliasco.

Il Torino ha programmato di partire non prima di giovedì 7. In ogni caso, prima spazio alle visite mediche e al processo di sanificazione dello stadio Filadelfia. Allenamenti a gruppi di tre per campo, in turni di sei alla volta. Infine l’Udinese ha scelto di aspettare solo quando sarà pubblicato il nuovo protocollo medico.