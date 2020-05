Fase 2, il sessuologo Francisco Cabello, direttore dell’Istituto andaluso di Sessuologia, ha fatto il punto della situazione.

Da domani 4 maggio 2020 inizierà per l’Italia la famosa “Fase 2”, che forse è più una fase 1,5. Di sicuro le libertà individuali aumenteranno ed anche parecchio, e le persone potranno tornare a respirare un po’ quella libertà di cui hanno sentito la mancanza da troppo tempo. I fidanzati si incontreranno, così anche i coniugi che potranno rivedersi. Ecco che, inevitabilmente, per molti sarà il tempo di riaccendere la passione e passare del tempo con il proprio amato o la propria amata. E questo preoccupa tantissimo. Il COVID-19, infatti, come un comune raffreddore, viene trasmesso tramite la saliva, un colpo di tosse, lo scambio di fluidi corporei. E quindi in queste ore di frizzante condivisione del tempo, il rischio è assistere ad un nuovo ed importante picco nel numero di persone che si ammalano.

LEGGI ANCHE —> Carrefour, pezzi di plastica nel latte: ritirate le bottiglie da un litro

Fase 2, il sessuologo: “Baci solo sulle labbra, ecco cosa evitare”

A dare qualche suggerimento a chi non vede l’ora che arrivi domani è stato il sessuologo spagnolo Francisco Cabello, che ha parlato a La Vanguardia. L’esperto consiglia baci, ma soltanto sulle labbra, senza lingua dato che la saliva è un veicolo di contagio davvero molto pericoloso. Viene anche sconsigliato di passare al livello successivo. “La drammatica realtà è che il Covid-19 è nella saliva, quindi è meglio passare quindici giorni senza fare sesso”. E’ questo il consiglio dell’esperto, che tra l’altro suggerisce di divertirsi insieme al proprio partner, ma a distanza di sicurezza. E qui spazio alla fantasia.

LEGGI ANCHE —> Terremoto Calabria, scossa magnitudo 3.1 sulla costa ionica