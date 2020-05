Il leader britannico, Boris Johnson, racconta la sua lotta contro il Covid-19. Il Premier afferma: “Ricevuto litri e litri di ossigeno al giorno”.

Il Coronavirus ha messo in pericolo la vita di tutti, anche delle persone più potenti al mondo. Tra i contagiati eccellenti non abbiamo trovato solamente calciatori ed attori, ma anche uomini di politica. Il più noto è Boris Johnson, premier britannico controverso che inizialmente aveva preso alla leggera l’emergenza sanitaria.

Johnson, infatti, aveva sottostimato la potenza del virus ed aveva addirittura optato per un’immunità di gregge. Ma ben presto anche la Gran Bretagna è entrata in emergenza sanitaria. Tra i contagiati eccellenti c’è stato poi proprio Boris Johnson, che è ritornato sui suoi passi ed ha iniziato ad usare delle misure cautelari per proteggere il paese.

Nella giornata di ieri il Premier Britannico ha raccontato la sua lotta contro il virus, rivelando i retroscena in quei giorni di paura.

Boris Johnson ricorda: “Mi sono sentito frustrato”

Johnson ha dovuto combattere sulla propria pelle il virus. il premier nella giornata di ieri ha svelato i vari retroscena nella lotta contro il virus. Il premier ricorda che per prima cosa i medici gli hanno dato una maschera per ricevere litri e litri di ossigeno.

Il britannico ha ricordato come quei momenti siano stati difficili, consapevole che in atto c’erano dei piani di emergenza in atto. Johnson ha poi rivelato che i medici avevano tutte le direttive nel caso la situazione fosse peggiorata.

Come ricorda il premier, la preoccupazione è arrivata al momento del trasferimento in terapia intensiva. Per Johnson infatti era surreale un detoriamento dello stato di salute in così poco tempo. Boris Johnson ha ricordato la frustrazione provata in quei momenti, specie quando è aumentata la possibilità di ricevere un “tubo nella trachea”.

