Si attende l’ok del Comitato tecnico scientifico per la possibile riapertura, il 18 maggio, dei centri sportivi e delle palestre.

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, presenterà all’inizio della prossima settimana al Comitato tecnico scientifico, le linee guida per la riapertura dei centri sportivi e delle palestre per il prossimo 18 maggio. Come riporta Ivg.it, l’annuncio è stato mandato direttamente dal ministro dello sport e, per l’eventuale riapertura, si attende l’ok del Comitato.

Come leggiamo dalla fonte, il ministro Spadafora, nell’ambito di un intervento al programma televisivo “Mi manda Rai 3”, ha fatto riferimento all’ultimo provvedimento del governo, che riguarda proprio l’attività sportiva. Infatti, la ripresa dell’attività motoria è consentita nei parchi e nei vari luoghi ritenuti opportuni dai vari sindaci, previo rispetto delle norme di distanziamento.

Riapertura palestre possibile dal 18 maggio

Si intravede, dunque, una speranza per quanto riguarda la possibile riapertura delle palestre per il prossimo 18 maggio. Come ha fatto sapere il ministro, le cui parole sono riportate da Ivg.it, la riapertura dei parchi per l’attività sportiva può essere un ottimo test per valutare la possibile riapertura di altri centri. Il riferimento è proprio ai centri sportivi e alle palestre.

Come leggiamo dalla fonte, il ministro ha annunciato che all’inizio della prossima settimana verranno consegnate tutte le linee guida per l’eventuale riapertura al Comitato tecnico scientifico. Non appena queste saranno validate, l’idea è quella di “inserire nel Dpcm la possibile riapertura per il prossimo 18 maggio”.

