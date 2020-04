Milano: neonato di 8 mesi, risultato positivo al Covid-19, è stato operato al cervello per una patologia che aveva dalla nascita. I medici affermano che sta bene ed è anche guarito dal Coronavirus.

Milano: il bimbo di 8 mesi è nato con una patologia chiamata “idrocefalo”, che consiste in un accumulo eccessivo di liquido nel cervello. Come riporta Today, il neonato è stato sottoposto a intervento chirurgico presso il Policlinico di Milano. Si tratta, come leggiamo dalla fonte, del primo caso di un bambino così piccolo, positivo al virus e sottoposto a intervento chirurgico.

Il bimbo, nato con la patologia dell’idrocefalo era già sotto controllo ed aveva già subito un intervento in passato. Durante il primo intervento, come riporta Today, i medici avevano applicato delle valvole che permettevano una minor formazione di liquido nel cervello, riducendo dunque quello in eccesso. Qualche settimana fa, in piena emergenza Coronavirus, si sono presentati alcuni problemi alle valvole e i genitori lo hanno immediatamente portato al Policlinico.

Neonato positivo al Covid-19 operato al cervello

Arrivati in ospedale, come riporta Today, è stato necessario effettuare il tampone per Coronavirus, sia per il neonato, che per la mamma, nonostante le cause che li avevano portati in ospedale fossero altre. La situazione si è verificata ancor più complicata quando il tampone ha dato esito positivo per entrambi. Ma, come hanno fatto sapere i medici, l’intervento del neonato non poteva essere rimandato, perché troppo urgente.

Come leggiamo dalla fonte, il bimbo di 8 mesi ha subito in realtà due interventi. Dopo la prima operazione, infatti, le valvole non funzionavano ancora bene. È stato necessario un secondo intervento, dopo il quale le valvole hanno ripreso a funzionare perfettamente. I medici come leggiamo da Today, hanno confermato che ora il bimbo sta bene. Non solo, il bimbo ha anche superato l’infezione virale ed è quindi guarito anche dal Covid-19.

L’operazione, come hanno fatto sapere i medici è stata resa ancor più difficoltosa dai vari dispositivi anti-Coronavirus necessari. I dispositivi, infatti, risultano molto ingombranti per i movimenti e rendono complicato anche l’utilizzo del bisturi in sala operatoria.

F.A.

