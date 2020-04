Elisabetta Canalis, allenamento e pose su Instagram: la mise è leopardata. Anche durante la quarantena la grinta è quella di sempre

Elisabetta Canalis vive trapiantata a Los Angeles con il marito chirurgo e con la figlia. Tra un allenamento e l’altro di fitness, la splendida showgirl sarda trova sempre il tempo per uno scatto bollente su Instagram. Da vera patita dello sport dedica diverse ore al giorno alle sedute in palestra e si è riscoperta grande patita di boxe e kickboxing. Proprio in una recente storia social ha mostrato una seduta in video chiamata con il suo allenatore in Italia. Alle 7 del mattino, puntuale come ogni giorno, si è messa davanti al sacco per tirare colpi in sequenza, tra calci e pugni.

Una costanza pazzesca che le consente di avere ancora un corpo da urlo dopo aver superato la fatidica soglia degli “anta”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il workout bollente di Elisabetta Canalis: Instagram impazzisce – VIDEO

Elisabetta Canalis, allenamento e pose su Instagram: la mise è leopardata

Ma il post clou di quest’oggi è quello che la ritrae in una meravigliosa mise leopardata. Elisabetta Canalis si è messa davanti ad un trepiedi con un’acconciatura particolare e un corpo mozzafiato, mandando letteralmente in tilt Instagram.

Il suo bikini ha catturato compre sempre l’attenzione dei milioni di fan che non hanno perso l’occasione per commentare con particolare entusiasmo.

Sotto al post della bellissima modella che recitava: “Il treppiede con la ring light fa miracoli”, sono comparsi messaggi molto divertenti.

Agli utenti non è sfuggito il dettaglio della foto del letto sfatto e tra apprezzamenti migliori compare un:

“La bellezza in persona…”, o ancora: “Fantastica !!! Indiscutibilmente la migliore. TOP”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta, la mamma da giovane strega il web – FOTO