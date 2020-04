A causa del diffondersi del Covid-19 anche in Nigeria, un gruppo di avvocati portano la Cina in tribunale: chiesti danni per 200 miliardi

Originatosi in Cina tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, il Covid-19 si è presto diffuso in tutto il mondo, arrivando ad interessare quasi tutti i Paesi. Il virus è arrivato anche in Africa, anche se al momento, stando ai dati ufficiali, non sembra esserci una vera e propria emergenza. Così in Nigeria, dove si contano attualmente 1.700 casi positivi totali e 51 decessi, qualcuno ha pensato di scagliarsi contro il governo cinese. Un gruppo di avvocati nigeriani ha trascinato il colosso asiatico in tribunale per gli effetti provocati dall’epidemia di Coronavirus nei Paesi dell’Africa occidentale.

Covid-19, azione legale della Nigeria contro la Cina: richiesti danni per 200 miliardi di dollari

Gli avvocati hanno chiesto ben 200 miliardi di dollari di risarcimento per “la perdita di vita umane, crisi economica, traumi, disorientamento sociale, torture mentali e interruzione della normale esistenza quotidiane dei cittadini della Nigeria“. Tutto ciò è stato contenuto in una dichiarazione, fatta domenica scorsa, del procuratore capo, il professor Epiphany Azinge. Con il suo studio legale Azinge sta sostenendo l’azione, sottolineando di aver concluso le memorie per l’azione di classe contro il la Cina.

“Il team di esperti legali ha preparato una linea di azione divisa in 2 fasi: la prima è con l’alta corte federale della Nigeria, e in secondo luogo per convincere direttamente il governo della nostra Repubblica a istituire un‘azione statale contro la Cina, presso la Corte internazionale di giustizia dell’Aia“. Gli avvocati chiederanno danni per un importo di 200 miliardi di dollari attraverso l’ambasciata cinese presente in Nigeria. Azinge, il promotore del procedimento, è attualmente membro del Commonwealt Arbitral Tribunal di Londra.

Africa, si temono 3 milioni di morti per Covid. Ma il lockdown impedisce alla popolazione di vaccinarsi per altre malattie endemiche. “Questo dramma si aggiunge a impossibilità di movimento per ricerca di cibo” Aldo Morrone dir scientifico San Gallicano👉 https://t.co/VLEtEt455u pic.twitter.com/lXKcrWVKCH — Rainews (@RaiNews) April 29, 2020

