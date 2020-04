Si chiama We’re All in The Same Dance la nuova danza che sta spopolando su Internet e che vuol’essere un inno alla vita

Si chiama, all’italiana, Tutti siamo nella stessa danza il nuovo video che sta spopolando online. Un inno alla vita ed alla speranza in un momento difficile come questo in cui il coronavirus sta mettendo a dura prova una popolazione intera. Il progetto è stato immediatamente sposato da Amnesty International con la campagna “Nessuno escluso” nella quale si fa chiaro il diritto alla salute.

“We’re All in The Same Dance”, i componenti del progetto

Il progetto prevede 150 ballerini, professionisti e non, con 150 storie da tutto il mondo che mostrano vite, abitudini e luoghi delle quarantene. Sono tutti lontani migliaia di chilometri e distanziati da un virus, ma col cuore non si è mai stati più vicini di così.

A comporre la musica c’è Mauro Durante, violinista e leader dello storico gruppo Canzoniere Grecanico Salentino (Miglior Gruppo al mondo ai Songlines Music Awards 2018). Insieme a lui, dalla famiglia del Cgs, la danzatrice Silvia Perrone e Francesco Aiello, che ha mixato il brano. Alla regia Gabriele Surdo, film maker che vanta riconoscimenti internazionali come la Miami Fashion Film Festival ed il David di Donatello.

