Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha attaccato il premier Conte accusando di aver creato uno “scandalo costituzionale” in merito al dpcm per la Fase 2 dell’emergenza da coronavirus

Si acuiscono le tensioni intorno al governo dopo l’uscita del nuovo dpcm per regolare quelle che saranno le prossime settimane della Fase 2. Stavolta, ad andare all’attacco di Giuseppe Conte, è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che parla di “scandalo costituzionale”.

Renzi, intervistato da La Repubblica, afferma che la ripartenza lenta a settembre creerà un disastro in termini di posti di lavoro. Poi spiega che il modo di agire del governo si basa su 3 errori: politico, economico e costituzionale.

Fase 2, Renzi non toglie la maggioranza a Conte

Nonostante i netti contrasti con le scelte di Giuseppe Conte, Renzi per ora ha deciso di non togliere la maggioranza al governo. “Prima facciamo uscire di casa gli italiani, poi vediamo se uscire di maggioranza noi. C’è questo governo, c’è questo premier e finché gli italiani sono chiusi in casa noi non apriremo alla verifica politica”, dice.

Il più grave errore, continua, è l’uso dello strumento dpcm in sé. Sarebbe stato meno peggio un decreto legge, dice, il quale avrebbe avuto garanzie, emendamenti ed una discussione parlamentare alla base. Allo stesso tempo afferma che, se questo dpcm sarebbe stato un decreto legge, avrebbe chiesto l’appoggio del Pd per discutere della violazione dei diritti fondamentali. Questo perché, per Renzi, quanto fatto dal governo rimane quanto di più incostituzionale possibile.

