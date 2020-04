Tragedia a Lecco dove una festa in casa finisce in tragedia. Muoiono un 18enne ed un 19enne per overdose, inutili i tentativi di soccorso.

Una festa organizzata clandestinamente per ingannare la noia da quarantena, finita però in tragedia. E’ successo tutto stanotte a Colico, in provincia di Lecco. Due ragazzi, uno di 18 anni l’altro di un anno più grande, hanno perso la vita per una sospetta overdose, dopo un festino organizzato a base di alcol e droga.

L’allarme è arrivato poco dopo la mezzanotte, con due coetanee che hanno avvertito prima i Vigili del Fuoco e poi i sanitari del 118. Il tutto è avvenuto in una palazzina di Via Nazionale a pochi passi dal Municipio e dalla stazione ferroviaria. Dopo l’intervento dei pompieri c’è stato quello dei volontari del Soccorso Bellanese. Successivamente è arrivato anche un’automedica da Colico ed un’utoinfermieristica da Gravedona.

Per salvare la vita ai due ragazzi è arrivato anche l’elisoccorso da Brescia, con i sanitari che hanno provato a rianimare i due per circa un’ora ma non c’è stato niente da fare.

Lecco: la chiamata delle due amiche, poi la tragedia

Dopo un’ora di tentata rianimazione è stata annunciata la morte dei due giovani, uno residente a Sorico (Como) e l’altro a Piantedo (Sondrio).

A chiamare i soccorsi ci hanno pensato due amiche dei ragazzi, in evidente stato di shock. Successivamente le ragazze sarebbero state portate in caserma per raccontare l’accaduto. E’ proprio davanti ai carabinieri che le ragazze avrebbero confessato l’uso di metadone e di essersi addormentate successivamente senza accorgersi di nulla.

Dopo l’arrivo dei soccorsi l’appartamento era sottosopra con numerose bottiglie di alcol rinvenute. Inoltre i sanitari hanno rinvenuto anche un quinto ragazzo in lacrime sul painorottolo dell’abitazione. Al momento i carabinieri continuano ad indagare sul caso, anche se l’ipotesi più accreditata è quella di un’overdose.

L.P.

