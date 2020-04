Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio su quello che sarà il futuro di Gonzalo Higuain che si vocifera sia in uscita dal club bianconero

Gonzalo Higuain è l’attaccante della Juventus del quale in questi mesi si parla di un possibile addio a fine stagione perché, pare, non rientri più nei piani dei bianconeri. Tra le ipotesi più accreditate in merito ad un trasferimento c’è anche la possibilità di un ritorno al River Plate. A tal proposito ha parlato il padre ai microfoni di LM Neupen che ha smentito tutto: “Non tornerà ora in Argentina. Nulla è vero di quello che sta uscendo fuori in questi giorni su mio figlio”. Spiega poi che suo figlio resterà alla Juventus fino alla scadenza del contratto tra un anno e mezzo. “Terminato il suo contratto avrà poi la possibilità di scegliere quello che sarà il suo futuro. Non ha nessuna intenzione di lasciare un club che ama molto”, conclude.

Calciomercato Juventus, possibile addio di Bonucci

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i bianconeri in difesa in estate potrebbero salutare Bonucci e De Ligt. Questa sarebbe una vera e propria rivoluzione che vedrebbe rivoluzionato il pacchetto di centrali difensivi. Mentre sull’olandese c’è il Barcellona, il Manchester City va in pressing su Leonardo Bonucci. Difficile stabilire ora il suo valore di mercato, ma potrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro.

Difficile che i bianconeri si privino di entrambi i gioielli, ma qualora accadesse, non sarebbero da meno i rinforzi in entrata. Su tutti piace Virgil Van Dijk del Liverpool, attualmente tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Piace anche Koulibaly del Napoli, ma è difficile che questo trasferimento vada in porto per la rivalità tra i due club. Non è da escludere anche un tentativo per Alessio Romagnoli, capitano del Milan.

