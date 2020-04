Durante il primo mese di lockdown, gli italiani si sono affidati alla spesa online. Secondo i dati dell’Osservatorio Consumi di Payback, registrato un +227%

In Italia, da ormai quasi due mesi il Paese è in lockdown totale. Vietato uscire di casa, se non per motivazioni di primaria necessità come il lavoro, la salute o l’acquisto di beni alimentari. Proprio in merito a quest’ultimo bisogno, si è parlato per settimane del sovraffollamento dei supermercati. File infinite di ore ed ore per poter acquistare cibo e scorte varie.

In aiuto a tutti coloro che hanno deciso di evitare i supermercati fisici, c’è stata (e continua ad esserci) la spesa online. Internet è da ormai diversi anni un mezzo usatissimo per lo shopping, e il lockdown non ha fatto altro che incrementarne i numeri. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Consumi di Payback, nel periodo dal 9 marzo al 5 aprile si è registrato un aumento nell’acquisto di alimentari online pari al 227%.

Spesa online, i numeri dell’Osservatorio Consumi di Payback

Il lockdown ha reso molto più complicato recarsi ai supermercati per acquistare beni di prima necessità. Per questo motivo, internet è diventato ancor di più uno strumento utile. La spesa online, durante il primo mese di quarantena, ha visto i suoi numeri schizzare alle stelle. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Consumi di Payback, si parla di un incremento totale del 227%. Nello specifico, i condimenti e le conserve registrano numeri relativi alle vendite pari al +230%, mentre i surgelati si “fermano” a +180% e i prodotti per la cura della casa a +150%.

I dati mostrano come questo boost dei numeri non sia omogeneo in tutta Italia, ma varia da regione a regione. Nel Nord Italia, il picco maggiore è stato registrato nell’ultima settimana di febbraio, con un +18% rispetto a gennaio. Durante il lockdown, invece, i numeri maggiori li ha registrati il Centro-sud, con dati fino al 30% superiori rispetto ai mesi passati.

