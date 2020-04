Sabrina Salerno ha provato un nuovo vestitino per le vacanze estive ed il web è a dir poco esploso per l’immagine. In basso l’immagine che è diventata già virale.

Sabrina Salerno è una delle donne più famose in Italia per la propria sensualità e la propria bellezza. Famosissima cantante pop, negli anni ottanta e novanta ha raggiunto il picco del suo successo con brani indimenticabili ed indimenticati. Con una figura da pin-up ed una partecipazione a Miss Italia, la donna nata a Genova nel marzo del 1968 ha firmato dei dischi di successo enorme. Basti pensare che ha venduto ben 20 milioni di copie, ed è stata per diverso tempo nella top 3 degli artisti più ascoltati in UK.

Sabrina Salerno super, la prova costume è esplosiva – FOTO

Oltre alle sue canzoni ritmate ed alle sue comparse cinematografiche, Sabrina Salerno è inchiodata nell’immaginario collettivo come una delle donne più belle del pianeta. Malgrado sia già andata oltre i 50 anni, l’italiana dai capelli lunghi e gli occhi grandi ha da poco pubblicato una foto sul proprio account Instagram ufficiale in cui si mostra in costume. La seconda prova costume, come scrive, per prepararsi alle imminenti vacanze estive. Con un po’ di ottimismo e la solita bellezza che la contraddistinguono, la bellissima donna fa impazzire i fan grazie ad una fotografia che si fa guardare per ore.

