Friends in campo contro il Coronavirus: gli attori della storica serie tv aspettano di tornare sul set e intanto scendono in campo per beneficenza



Friends in campo contro il Coronavirus. Perché uno degli eventi più attesi dell’anno al momento è fermo, come tutti. Ma la reunion del cast, bloccata dalla pandemia anche negli Usa, è solo rimandata. E intanto gli attori, insieme alla produzione, hanno trovato comunque il modo per coinvolgere il pubblico puntando sulla beneficenza.

Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, il cast completo per la prima volta di nuovo insieme. Tutto questo sedici anni dopo l’ultima puntata, vista da 52,5 milioni di persone. Tutto per lanciare HBO Max, la nuova piattaforma streaming del canale via cavo. Tutto rimandato, adesso non è possibile farli muovere e nemmeno organizzare le riprese dello speciale che li avrebbe coinvolti. In tutto 90 minuti destinati a far rivivere emozioni durate dieci anni.

Lo speciale di Friends sarà semplicemente una chiacchierata informale tra gli attori e gli ideatori della serie. Le riprese sarebbero dovute iniziare a fine marzo per essere caricate su HBO Max al momento del lancio del servizio, il 27 maggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Friends ritorna, il cast si riunisce per un episodio speciale

Friends, beneficenza per il Coronavirus e i fan saranno coinvolti direttamente

Per ora non è così ma intanto Friends sarà un veicolo di solidarietà. I protagonisti hanno scelto di aderire alla ‘All In Challenge‘, la nuova iniziativa appoggiata anche da altre star come Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Bradley Cooper.

Sei fan che aderiranno alla campagna in favore di associazioni come No Kid Hungry, Meals on Wheels America e America’s Food Fund avranno un premio speciale. Estratti a sorte, potranno fare una visita sul set e prendere anche un caffè con i loro beniamini. Ovviamente al ‘Central Perk‘, il bar che era uno dei cuori pulsanti della serie. In pratica significa un viaggio assicurato a Los Angeles, negli studios della Warner Bros a Burbank. E la possibilità di toccare con mano i propri idoli.

Annunciando la notizia, Jennifer Aniston ha scritto: “Non vedo l’ora di incontrarvi e abbracciarvi ragazzi quando tutto sarà finito. Fino ad allora, continuate a chattare, chiamare e mandare Sms ai vostri amici e familiari. Dobbiamo rimanere in contatto”. E David Schwimmer ha scritto: “Alcuni di voi potrebbero aver sentito parlare di uno speciale di reunion che farò con i miei Amici per HBO Max … Volete venire? Ci vedremo di nuovo insieme per la prima volta dopo anni. Ricorderemo lo spettacolo e celebreremo tutto il divertimento che abbiamo avuto”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24