Civitavecchia: la procura sta indagando sul decesso di un neonato, arrivato in Pronto Soccorso ieri sera. Da accertare le cause del decesso.

Una tragedia quella che si è verificata ieri sera all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Come riporta Fanpage, si è infatti verificato il decesso di un neonato, di appena un anno. Il piccolo, che aveva accusato problemi di tipo respiratorio, era arrivato in Pronto Soccorso tra le braccia della madre. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo per quaranta minuti, ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvare il piccolo.

Il neonato, come leggiamo dalla fonte, era venuto alla luce lo scorso 18 marzo, a Roma, all’ottavo mese di gestazione. Già durante questo mese si erano verificati alcuni problemi, ma il piccolo era stato dimesso dall’ospedale perché privo di patologie. Poi, la situazione sembra essersi aggravata col passare del tempo. Il personale sanitario ha cercato in ogni modo di rianimare il piccolo, applicando un massaggio cardiopolmonare per quaranta minuti. Purtroppo non c’è stato niente da fare.

Leggi anche >>> Coronavirus, 106.848 positivi e 25.549 morti in Italia: le 4 date della “Fase 2” – DIRETTA

Civitavecchia: la procura indaga sul decesso di un neonato

Come riporta Fanpage, il neonato, di appena un mese, perdeva anche sangue dalla bocca. Immediatamente il medico di turno ha avvertito la Magistratura. Aperta un’indagine, per cercare di comprendere le cause del decesso. Ciò su cui, particolarmente, si sta indagando, è l’effettivo accertamento dello stato di salute del bambino, per verificare dunque se c’era la possibilità di poterlo salvare in qualche modo. Al momento, si attendono aggiornamenti sui risultati delle indagini. Tuttavia, risultati più importanti saranno accessibili solo a seguito dell’autopsia, che chiarirà le effettive cause del decesso.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, testato vaccino cinese su scimmie: buoni i risultati

F.A.