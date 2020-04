Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo.

Giovedì 23 aprile

11:00 – Via ai test sierologici in Lombardia. Giovedì mattina 300 persone (di età compresa tra i 18 e i 64 anni) sono state sottoposte ai controlli all’ospedale di Alzano Lombardo.

10:40 – Attività all’aperto: dal 4 maggio previste novità anche per i più piccoli. Sarà garantita riapertura di parchi e zone adibite all’attività all’aria aperta

10:10 – Si studia la “fase 2: gli spostamenti saranno garantiti, ma solo all’interno della propria regione di residenza. LEGGI QUI

9:30 – Usa, proteste contro il lockdown: diverse manifestazioni a Los Angeles e in Virginia

08:43 – Uno studio dell’Istituto di sanità spagnolo Carlos III sostiene che il virus girava in Spagna già dal 15 febbraio.

08:14 – Sono stati registrati 10 nuovi casi da Covid-19 in Cina. Secondo alcune indiscrezioni 6 sono importati e 4, invece, individuati nelle province di Heilongjiang (3) e Guangdong (1).

06:56 – Boom di casi in America Latina. In 48 ore sono stati registrati ben 28mila positività.

00:57 – Trump firma lo stop all’immigrazione. Arriva la sospensione per 60 giorni della Green Card.

Mercoledì 22 aprile

23:59 – La nicotina potrebbe aiutare a scampare il coronavirus! Lo studio francese

23:00 – Per la Fase 2 del coronavirus si riflette sulla modalità degli spostamenti: l’idea (leggi qui)

22:30 – Coronavirus, da inizio epidemia sono arrivati 657 milioni di donazioni dagli italiani

22:00 – Liguria, va in ospedale dopo due test negativi: muore ed infetta il reparto

21:30 – Spagna, lockdown prorogato fino al 9 Maggio: la proposta del premier Pedro Sanchez è passata con 269 voti a favore

21:00 – Serie A, l’annuncio di Spadafora: “Non succederà”

20:30 – Coronavirus, gli esperti: possibile picco di malattie mentali post-pandemia

20:00 – Francia, superata quota 21.000 decessi

19:30 – Coronavirus, Rizzoli: “Scuole aperte a settembre, stagione attuale chiusa”

19:00 – Cina, medici contagiati dal Covid-19 cambiano colore della pelle

18:30 – Atalanta, Sportiello è positivo ancora al Covid-19: anche il terzo tampone lo conferma

18:00 – Arriva il nuovo bollettino nazionale. Si registrano -10 contagiati rispetto a ieri, per un totale di 107.699 positivi attuali, e 437 deceduti per un quadro totale di 25.085. Nuovo record di guariti: 2.943, per un dato complessivo di 54.543.

16:30 – Altri due medici morti a causa del Covid-19, si tratta di un medico di famiglia e un chirurgo in pensione : sale a 144 il numero dei camici bianchi

16:15 – In Veneto il governatore Zaia obbliga l’uso delle mascherine anche in strada >>> LEGGI L’ARTICOLO

15:45: – Primo caso registrato a Bologna ancora positivo al Covid-19 dopo 55 giorni: la storia di una ragazza 23enne. LEGGI QUI L’ARTICOLO

15:20 – L’Italia si prepara alla “Fase 2“: in corso igienizzazione a prodotti e locali

14:55 – Ucciso impiegato dell’Oms in Birmania: trasportava tamponi. >>> LEGGI L’ARTICOLO

14:30 – Il commento del noto immunologo Francesco Le Foche: “Il virus tende ad autospegnersi“.

13:55 – A Berlino riaprono i piccolo negozi. La maggior parte delle restrizioni alle attività commerciali sono state eliminate in tutte le Land tedesche.

13:30 – Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato durante il question time del Senato: “Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante non solo come valore economico ma anche come valore sociale“.

13:15 – Il Copasir vuole vederci chiaro sull’introduzione dell’App Immuni e sul presunto piano segreto anti-pandemia di coronavirus. Il presidente del Comitato Raffaele Volpi (Lega) chiede poi l’acquisizione del documento secretato: “Ci sono connessioni evidenti tra Covid e sicurezza”.

13:00 – Secondo fonti dell’Unione Europea in vista della videoconferenza del prossimo 27 aprile, lunedì scorso il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha organizzato una riunione con Giuseppe Conte, Pedro Sanchez, Emmanuel Macron, Mark Rutte e Angela Merkel. Scopo allentare le tensioni tra i paesi del Sud e del Nord.

12:30 – In Spagna sono stati 435 i morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi sale a 21.717, mentre i casi positivi complessivamente sono 208.389.

12:00 – In Cina la città di Harbin, con oltre 10 milioni di abitanti, ha intensificato le misure di contenimento per il coronavirus. Questo a causa dei “casi di rientro” dovuti ai cittadini cinesi provenienti dalla Russia.

11:50: Appello Unesco: “Molti studenti non posseggono pc per la didattica”. Leggi l’articolo

11:05 – Ecco le parole di Papa Francesco: “Preghiamo per l’Europa perché riesca ad avere questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell’Unione europea“.

10:40 – C’è un rimo caso di contagio in campo profughi del Libano.

10:10 – Spunta un dossier di Forza Italia: “Seconda ondata a inizio 2021“.

09:40 – Regno Unito: da domani iniziano i test su uomo per vaccino.

09:00 – Tamponi negativi per i migranti a bordo del traghetto Rubattino.

08:40 – Pakistan: registrati nuovi 2.700 decessi nelle ultime 24 ore.

08:30 – Il presidente Trump blocca l’immigrazione per 60 giorni.

07:30 – Appello Papa Francesco: “L’Europa ritrovi l’unità”.

03:31 – Non calano i decessi negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati altri 2.700 decessi.

Martedì 21 aprile

23:00 – Il farmaco anti-artrite sperimentato per la prima volta in Italia funziona. Il 77% dei pazienti trattati a Brescia è migliorato o guarito.

22.30 – Il Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, rilancia la proposta di Maria Elena Boschi: 500 euro a famiglia da spendere in Italia per le prossime vacanze.

22:00 – Stoccolma e la sua regione, epicentro dell’epidemia di coronavirus in Svezia, hanno scavallato il picco dell’epidemia la settimana scorsa. Ufficialmente i casi confermati in tutto il Paese sono 15.322 e i decessi sono 1.765.

21:30 – Singapore travolto da una seconda ondata di contagi proclama il lockdown fino almeno al 1° giugno prossimo.

21:00 – San Marino con 462 casi su una popolazione di 33.785 persone ha una percentuale di positività dell’1,4 per cento, la più alta nel mondo. Lo Stato del Titano ha registrato sinora 39 morti.



20:30 – Partiranno giovedì 23 aprile i test sierologici nelle aree più colpite dal Coronavirus in Lombardia. Sono le province di Lodi, Bergamo, Cremona e Brescia.

20:00 – Pamela Vincenzi, una 28enne mantovana incinta della seconda figlia, è guarita dal Covid-19. La donna è stata curata con due sacche di plasma iperimmune prelevato da pazienti guariti. Per quello che risulta è il primo caso al mondo.

19:45 – Tra due giorni Inghilterra inizia i test del vaccino su umani. >>> LEGGI L’ARTICOLO

19:30 – In Turchia sono 2.259 i morti, 119 dei quali nelle ultime 24 ore. I contagi comolessivio hanno raggiunto quota 95.591.

19:05 – Il piano segreto del Governo: “Senza chiusura 800mila morti“.

18:30 – Le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: “A breve potremmo essere a mare e cenare insieme“.

18:00 – Il bollettino quotidiano della Protezione Civile: i nuovi casi sono 2.729, record di guariti (2.723), mentre i morti sono 534. Per il secondo giorno consecutivo il numero dei casi attuali scende (-528).

17:00 – Francia, si va verso riapertura scuole: presentato piano “a scaglioni” dal ministro dell’istruzione Blanquer. LEGGI QUI

16:30 – “Bisogna aprire dopo il parere degli scienziati“: lo ha riferito il presidente del Veneto Luca Zaia in risposta ad una domanda relativa alle parole del Premier Conte

15:50 – Conte in Senato: “Allenteremo le misure, ma un errore sarebbe fatale“: le parole sono state mostrate in diretta sulla pagina Facebook del Premier

15:10 – Lega Serie A unanime verso la riapertura: la nota ufficiale ha confermato la volontà di portare a termine la stagione. LEGGI L’ARTICOLO

14:30 – Salgono a 141 i medici deceduti: l’ultimo Silvio Marsili, un pediatra in pensione

13:50 – A livello mondiale sono stati superati i 170mila morti da coronavirus (170.418). Le persone contagiate sono quasi due milioni e mezzo (2.480.749). Lo riporta la Johns Hopkins University.

13:30 – Il commissario per l’emergenza Arcuri sull’app: “Non sarà mai obbligatoria, resterà sempre un’opzione volontaria“. LEGGI QUI L’ARTICOLO

13:00 – In Spagna è stata annullata per coronavirus la storica corsa dei tori di Pamplona. Il festival di nove giorni di San Fermin si sarebbe dovuto tenere a luglio.

12:50 – In Piemonte si va verso la riapertura degli asili nido. A confermarlo il governatore Alberto Cirio: “Dobbiamo pensare ai bambini e alle loro famiglie per la Fase 2“. LEGGI QUI L’ARTICOLO

12:30 – Il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha dichiarato: “Ieri il numero di ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva”.

12:00 – Giuseppe Sala, sindaco Milano: “Noi rispettiamo le regole e tutte le ordinanze. Preciso che non spingeremo per tornare al lavoro prima del dovuto”.

11:30 – Hotel di Cortina d’Ampezzo fa causa al Ministero della Salute cinese: non gli hanno permesso di svolgere l’attività in piena stagione sciistica. LEGGI QUI L’ARTICOLO

11:00 – Russia, il numero di contagi da Covid-19 continua a salire: 52.763 i casi confermati

10:30 – Tenta la fuga per ben tre volte da Rimini, ma è positivo al Covid-19. LEGGI QUI

10:00 – Covid-19, Conte: “Vietato mollare la presa, non possiamo improvvisare”

09:35 – Annullata l’Oktoberfest 2020, la 187esima edizione si sarebbe dovuta svolgere tra il 19 settembre ed il 4 ottobre. Leggi l’articolo

09: 00 – Usa, Joe Biden attacca Trump sula gestione dell’emergenza. Leggi l’articolo

08:30 – Germania: 1.785 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Il totale sale a più di 143 mila contagi.

Lunedì 20 Aprile

23:00 – Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia Coronavirus nessun decesso all’ospedale Maggiore di Novara. Lo ha comunicato il sindaco di Alessandro Canelli.

22:30 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il ‘decreto elezioni‘ approvato dal Consiglio dei ministri. Le Regionali, previste in sette diverse regioni, a causa dell’emergenza coronavirus, saranno calendarizzate in autunno.

22:00 – Covid-19, Spadafora: “Non do assolutamente per certa la ripresa”

21:40 – “L’Italia punta al miglior accordo possibile in Europa. Senza l’Italia l’Ue non ce la può fare. Ora l’Europa ha una grande opportunità, segnare il proprio riscatto”. L’ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Al Jazeera.

21:00 – Coronavirus, l’idea di un ristorante per la fase 2 – FOTO

20:45 – Pierpaolo Sileri dubbioso sulla ripresa del calcio: “Da medico e da viceministro della Salute sostengo che le regole per l’attività all’aperto dovranno essere ancora le stesse per alcune settimane. Pertanto gli stadi non potranno riaprire, il rischio tra i giocatori anche per partite a porte chiuse resterebbe troppo alto”.

20:30 – Il Covid-19 ha ulteriormente indebolito i comuni già deboli? Lo studio

19:50 – La crisi da Coronavirus si fa sentire pesantemente anche sul prezzo del petrolio. Il prezzo è del 93,87% a 1,12 dollari al barile.

19:30 – Il sindaco di Riccione annuncia la Riviera romagnola regolarmente aperta quest’estate sarà aperta. Leggi qui

19:10 – La Francia nelle ultime 24 ore ha raggiunto il numero di 20.265 decessi tra ospedali, case di riposo e istituti per disabili.

18:45 – Scadrà mercoledì il bando online per reclutare 1.500 operatori socio sanitari da impiegare in Rsa, residenze per disabili e anziani. istituti penitenziari. Inoltre è in rete anche il bando per un nuovo contingente di medici, scadrà giovedì.

18:15 – Come fa sapere Angelo Borrelli a proposito dei contagiati: “Ad oggi si conta una diminuzione di 20 persone rispetto a ieri. E’ per la prima volta che succede ed è un dato ulteriormente positivo, dal momento che andiamo a diminuire il numero attualmente positivi”.

18:00 – Il nuovo bollettino medico: si registrano 2.256 positivi, 454 deceduti e 1.822 guariti. Il quadro totale è dunque di 108.237 contagiati totali, 24.114 decessi e 48.877 guariti in tutto.

17:00 – Coppia di cinesi termina la riabilitazione: i due, provenienti da Wuhan e primi casi registrati in Italia, sono stati prima dimessi dallo Spallanzani e hanno ora terminato la riabilitazione al San Filippo Neri

16:30 – Bergamo torna finalmente a respirare: pronto soccorso vuoto. >>> LEGGI L’ARTICOLO

16:05 – Si è spenta a Brescia la madre dei gemelli Filippini, ex calciatori di Serie A.

15:40 – Dybala, raccolti 250mila euro con un torneo di beneficenza: il giocatore della Juventus ha organizzato la Champlay, competizione su console per raccolta fondi

15:30 – Secondo uno studio realizzato negli Stati Uniti, le particelle del Covid-19 resterebbero in sospensione nell’aria fino a 16 ore.

15:00 – Putin: “In Russia il picco non è ancora arrivato“: il presidente russo ha voluto mettere in guardia i suoi cittadini, avvertendoli del fatto che con molta probabilità verrà registrato un aumento di casi nelle prossime settimane

14:30 – Olanda, salgono a 3751 i decessi totali: sono invece 33405 i positivi

13:50 – Il governatore della Lombardia Attilio Fontana annuncia: “Per far ripartire l’economia metteremo a disposizione 3 miliardi di euro per la nostra Regione“.

13:40 – Nel Canton Ticino sono stati riaperti i cantieri edili con meno di 10mila dipendenti. Circa 1.300 lavoratori italiani sono quindi tornati in attività, creando lunghe code al valico di Ponte Chiasso.

13:00 – Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al rinvio delle elezioni amministrative. Ogni Regione avrà una finestra entro cui ricollocare la chiamata alle urne in una fascia che dovrebbe andare da metà luglio a novembre.

12:30 – L’Osservatorio nazionale sulla Salute traccia le ipotesi sulla fine dei contagi in Italia. Leggi l’articolo

11:40 – Sono state registrate altre 6 vittime tra il personale medico in Italia a causa del Coronavirus. Il totale sale a 137 morti.

11:00 – Il Governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato: “Abbiamo chiesto al Governo di definire linee guida sulle mascherine, rendendole obbligatorie e mettendo una sanzione per chi non rispetta la norma“.

10:30 – Circa 100 ragazzi italiani, dipendenti del centro Disney World di Miami, sono stati rimpatriati questa mattina. Il parco divertimenti in Florida aveva sospeso 43.000 lavoratori dopo la chiusura dell’attività.

09:35 – A Milano si pensa alla ripartenza. Idea doppi turni per le scuole e limiti agli ingressi sui mezzi pubblici. LEGGI ARTICOLO QUI

08:40 – Giappone: superata la soglia dei 10.000 i casi di positività. Si rischia crisi ospedali.

05:27 – In USA vengono registrati altri 1.997 morti nelle ultime 24 ore. I decessi totali salgono a 40.661.

Domenica 19 Aprile

22:30 – Il nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a ‘Che tempo che fa’ è chiaro: “Se ci sono le condizioni per avere i soldi dall’Europa, lo dico da imprenditore, vanno presi senza battaglie dietro a bandiere di partito”.

22:15 – Secondo l’agenzia France Press la pandemia da Coronavirus ha provocatino sinora 164.016 morti certificati nel mondo. I casi complessivi sono 2.363.210.

22:00 – Prendono in giro e insultano gli agenti ai posti di blocco che li hanno controllati e multati, saranno denunciati.

21:40 – “Salviamo le vite e poi vediamo, non è gradevole dire se è colpa mia o colpa tua. Invece oggi ho visto che il capo M5s con tutto quello che potrebbe fare al governo, ha chiesto il commissariamento della regione”. Così Matteo Salvini a ‘Non è L’Arena’ parlando della Lombardia.

21:20 – Negli Stati Uniti i decessi da Coronavirus sono saliti a 40.500, come conferma dell’Università Johns Hopkins. I contagi ufficialmente confermati ammontano invece a 740mila.

21:00 – Il premier Conte, intervistato da un quotidiano tedesco, invita l’Ue a ripensare il Mes, he ha una brutta fama e non serve

20:40 – In diversi Stati americani aumentano le manifestazioni per chiedere la fine delle misure restrittive. Sono spinte da media e organizzazioni vicine al Presidente Trump.

20:20 – Il cancelliere Sebastian Kurz ha confermato che in Austria la situazione Covid-19 è sotto controllo ovunque, anche negli ospedali. Ma “il percorso durerà mesi e poi ci sarà una nuova normalità”.

20:05 – Inghilterra vara piano “a colori”: a giugno ripresa totale. Il calendario completo.

19:30 – Coronavirus, 31 anziani morti nella casa di riposo: lo staff era fuggito – VIDEO

19:00 – Tensione a Torino: anarchici contro la Polizia dopo un doppio arresto – VIDEO

18:30 – Coronavirus, Wuhan si difende: “Non è stato creato in laboratorio”. Qui la difesa cinesa.

18:00 – Ecco il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore: si registrano 486 contagiati, 433 deceduti e 2.128 guariti.

17:30 – A Parigi tracce di coronavirus nell’acqua non potabile. LEGGI L’ARTICOLO

16:30 – Walter Ricciardi dell’Oms: “Troppo presto per la fase 2” >>> LEGGI L’ARTICOLO

16:00 – In Gran Bretagna 596 morti nelle ultime 24 ore: superate le 16mila vittime totali

15:20 – Florida, riaprono le spiagge: surfisti e pescatori ripopolano la zona

14:50 – Dal Salento modello per distanziamento sociale: spiagge con aree delimitate

14:25 – Portogallo, superate le 20mila morti: nelle ultime 24 ore, sono 714 i decessi totali

14:00 – Coronavirus, a Finale Ligure lo sport non si ferma: tennis sui tetti – VIDEO

13:30 – Spagna, registrati 410 decessi nelle ultime 24 ore: sono sotto i 500 per la prima volta dal 24 marzo

13:00 – De Luca chiude il comune di Saviano: “Misura necessaria per impedire l’insorgere di un focolaio”

12:30 – Coronavirus, Bangladesh: migliaia di fedeli in strada per funerale imam

12:00 – Coronavirus, verso la fase 2: le mamme hanno la peggio

11:30 – Milano, il primario del San Raffaele, Alberto Zangrillo: “Ospedale in Fiera progetto inutile e tardivo”

11:00 – Coronavirus: si valuta possibilità di allenarsi lontano da casa

10:40 – Coronavirus, l’antivirale Remdesivir dà segnali positivi: lo studio a Chicago

10:20 – L’Italia studia la fase due. Ipotesi divisione in tre macroaree.

09:40 – L’annuncio del leader della Lega Salvini: “L’Italia è pronta a ripartire”.

08:42 – Anche in Tunisia continuano ad aumentare i casi di positività, ben 866 nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

08:40 – La conta dei decessi nel mondo sale a 160.000.

03:30 – Negli Stati Uniti ben 1.891 morti nelle ultime 24 ore.

02:26 – Nuovi casi negli Stati Uniti. Trovati positivi ben 669 marinai su una portaerei.

Sabato 18 Aprile

23:20 – Anche il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è risultato posuitivo al Coronavirus, Lo ha confermato lui stesso in serata dopo alcuni controlli in ospedale a Cagliari. “È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. Io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”.

23:00 – A New York sarà possibile sposarsi sulla piattaforma online Zoom. Lo ha deciso il governatore Andrew Cuomo: lo Stato concederà certificati di matrimonio anche da remoto.

22:45 – Sono più o meno 270 gli operatori sanitari del Pio Albergo Trivulzio a casa con sintomi Covid, alcuni di loro già risultati positivi al tampone.

22:30 – Italia, il governo frena sulla possibile riapertura di molte attività già la prossima settimana.

22:00 – Virginia Raggi ha chiesto al governo di concedere più potere ai sindaci, sul modello di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi per uscire dall’emergenza.

21:30 – Il presidente Trump chiede un’inchiesta sulle cause del Coronavirus in Cina ma il suo collaboratore più stretto lo smentisce.

21:00 – Il sindaco di Milano, Beppe Sala, propone una ‘summer school‘ per aiutare i genitori prossimi a tornare al lavoro. Seguirà i bambini alla luce della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus.

20:40 – Anche in Francia i numeri legati al Coronavirus sono altissimi. Fino ad oggi 19.323 morti, con un aumento di 642 persone nelle ultime 24 ore.

20:20 – Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez chiederà un’ulteriore proroga del lockdown fino al 9 maggio per contrastare la diffusione del Coronavirus.

20:00 – Care England, la più grande organizzazione delle case di cura britanniche, corregge i numeri del governo. Sono ben 7.500 le persone che potrebbero essere morte a causa del virus.

19:50 – Juventus: Higuain forse non torna, il rientro del Pipita è un giallo. Il punto della situazione.

19:10 – Multa per aver accompagnato la figlia malata dopo il trapianto. La multa è stata annullata poco dopo.

18:30 – Il San Raffaele si scusa per i tamponi al pagamento: “C’è stato un errore!”

18:00– Il bollettino odierno della Protezione Civile: i casi attuali sono aumentati di 809 unità, i deceduti sono 482, 2.200 i guariti, ed un totale dei casi di 3.491 nelle ultime 24 ore

17:30 – Cattive notizie dalla Corea del Sud: alcuni pazienti dichiarati guariti sono tornati ad essere positivi >>> LEGGI L’ARTICOLO

17:00 – Secondo studio effettuato in Usa: numero di contagi più alto di quanto dichiarato

16:30 – In Gran Bretagna 888 nuovi decessi: in totale sono 15464

15:50 – Germania, casi ancora in aumento: oggi registrati altri 3609 casi, per un totale di 140mila

15:10 – Wuhan, 500 pazienti ricoverati con plasma persone guarite: lo hanno reso noto le autorità locali cinesi

14:40 – L’accusa del Pd: “Al San Raffaele tamponi a pagamento“: LeU sta preparando interrogazione parlamentare rivolta a ministero della Salute

14:10 – I medici giapponesi lanciano l’allarme: “Il sistema sanitario è a rischio collasso“: alcuni ospedali hanno rifiutato pazienti

13:30: Ieri 8200 denunciati: lo ha annunciato il Viminale con un comunicato ufficiale

13:00 – Allarme Confesercenti: un’impresa su tre a rischio chiusura.

12:30 – Bergamask, arriva la maschera con filtri monouso: ecco il video.

12:00 – I sindacati della banche chiedono maggiori sicurezza per i lavoratori. Con la crisi economica da coronavirus si temono possibili violenze nel momento in cui partiranno le richieste di finanziamenti previste dal decreto imprese.

11:10 – Possibile divieto di spostamento tra Regioni per le prime due settimane della “Fase 2”. Il Governo dovrebbe prolungare il blocco fino al 17 maggio. LEGGI QUI L’ARTICOLO

11:00 – Aggiornamenti importanti anche dall’America Latina: i contagiati sono 90.059, dei quali 4.247 sono morti.

10:30 – Parlamento Europeo: approvata risoluzione recovery-bond.

10:00 – La task force guidata da Vittorio Colao lancia una proposta per gli spostamenti nella “Fase 2”: utilizzare maggiormente le bici elettriche. LEGGI QUI L’ARTICOLO

09:00 – I carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato una casa di cura per gravi carenze strutturali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Molti anziani erano a rischio contagio da coronavirus.

08:30 – Negli Stati Uniti i casi di coronavirus hanno superato quota 760.000, con un aumento di 3.856 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti è di oltre 36.000 persone.

08:00 – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato: “Abbiamo 14 giorni per organizzare al meglio la Fase 2. Dobbiamo evitare di correre rischi“. LEGGI QUI L’ARTICOLO

07:49 – Ad oggi sono ben 154mila le vittime di coronavirus al mondo. mentre i casi salgono a 3 milioni 550mila, sono questi i numeri della John Hopkins Univerisity che aprono questo sabato.

Venerdì 17 Aprile

23:30 – In sette giorni i contagi in Africa sono aumentati del 51%. E anche se i decessi hanno raggiunto da poco quota 1000, secondo l’OMS rischiano di morire almeno 300mila persone.

23:00 – Donald Trump spinge per la riapertura di diversi stati negli Usa, come Minnesota, Michigan e Virginia. Intanto però governatore dello Stato di Washington, il democratico Jay Inslee, ha detto che è “un pazzo”

22:40 – Sono 150.142 i morti da Coronavirus in tutto il mondo secondo l’ultimo bilancio di Afp. Bilancio peggiore negli Stati Uniti con 34.575 morti. Dopo gli Usa venhono Italia, Spagna e Francia con 22.745, 19.478 e 18.681.

22:30 – Come saltare la coda al supermercato er fare la spesa in maniera regolare^ Il segreto sta in un’App

22:15 – I morti di Covid-19 in Brasile nelle ultime 24 ore sono stati 217, la cifra più alta finora, per un totale di 2.141. Lo stato di San Paolo si conferma il più colpito dall’epidemia, con 928 morti.

22:00 – Coronavirus, studio napoletano: Lombardia come Wuhan, colpa del meteo

21:30 – OMS, Ricciardi: “Non bisogna accelerare le riaperture”

20:50 – Dal 4 maggio potrebbero riaprire diverse attività ma l’Italia sarà divisa in tre macroaree. Qui tutti i dettagli.

20:40 –Cani addestrati per annusare i contagiati da Coronavirus? Uno studio attualmente al via negli Usa scoprirà se è possibile addestrarli anche per quello.

20:30 -Secondo il governatore Christian Solinas la Sardegna potrebbe essere la prima regione ‘Covid-free’ in Italia.

20:15 -Nelle ultime 24 ore sono stati 912 i morti negli Stati Uniti per un totale di 34.180. Secondo la Jonhs Hopkins University i casi complessivi di contagio da Coronavirus sono 679.374.

20:00 – Coronavirus, contagio facile: tutte le goccioline che emettiamo – VIDEO

19:30 – Francia, altri 761 morti per un totale di 18mila

19:00 – La Federazione nazionale degli ordini dei medici dichiara che sono 131 i medici deceduti causa Coronavirus

18:30 – 27 Aprile, si pensa alla riapertura anticipata di aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili.

18:00 – Bollettino Protezione Civile. Come ogni pomeriggio, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto la consueta conferenza stampa, per aggiornare gli italiani sui numeri relativi al COVID-19. Di seguito le stime: “Oggi i guariti sono aumentati di 2563 per un totale di 42.727. I nuovi casi positivi sono 355 per un totale di 106.962. Ci sono altri 575 decessi per un totale di 22.745 morti”.

17:50 – Coronavirus, il Portogallo tiene botta alla diffusione del Covid-19: i numeri

17:25 – Cremona, una violinista si esibisce dal tetto di casa sua:il video

16:55 – Coronavirus, nel Lazio via al vaccino obbligatorio dal 15 settembre. Leggi qui

16:25 – Campania, De Luca vara un piano sanitario per la fase 2 del coronavirus

15:55 – Il tecnico di Serie B è stato esonerato per lo stipendio troppo alto

15:25 – Coronavirus, rettificati i numeri dei morti a Wuhan: i numeri

14:55 – Arriva “Immuni“, l’app per il tracciamento nella fase 2: tutti i dettagli.

14:20 – Attilio Fontana commenta l’indagine della Procura sulle gestione delle case di riposo: “Sono stati gli esperti a proporre tale soluzione. Eventuale responsabilità è dell’Ats”. Leggi l’articolo

13:50 – Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ha dichiarato che la riapertura della Fase 2 andrà fatta con molta cautela e “riorganizzando la propria vita“.

13:10 – Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato: “Il trend positivo sul numero dei contagi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più“. LEGGI QUI L’ARTICOLO

13:05 – Secondo quanto riporta Tgcom24 mancherebbero 48 milioni di coperture sui bonus da 600 euro del decreto Cura italia. In 40mila ancora lo devono ricevere. LEGGI QUI L’ARTICOLO

12:50 – Presidente Istituto Superiore Sanità: “In Italia ci sono tre realtà diverse. Cauti sulle riaperture”. Leggi l’articolo

12:20 – Emirates introduce i test sierologici per i propri passeggeri all’aeroporto di Dubai. LEGGI QUI L’ARTICOLO

11:30 – In Corea del Sud sono stati registrati solo 22 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. La metà sono stati individuati durante i controlli all’aeroporto.

11:00 – Il arrivo il test seriologico della Roche, sarà pronto i primi di maggio. LEGGI QUI L’ARTICOLO

10:30 – Nella Rsa Skipper di Masone (Genova) sono 38 i contagiati su un totale di 40 ospiti. Le vittime per coronavirus sono già 3.

10:00 – Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha dichiarato: “Le misure per contrastare il coronavirus in Germania hanno avuto successo e ora il contagio è sotto controllo“.

09:39 – Trump è pronto a riaprire Usa in tre fasi. Eppure, nelle ultime 24 ore è record di decessi: quasi 4.600.

08:03 – Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, annuncia: “Con il Governo nessuno scontro”.

07:24 – Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia: “A scuola non si torna, ci sono ancora troppi rischi”. LEGGI QUI L’ARTICOLO !

04:33 – In Cina cala del 6.8% il Pil nel primo trimestre. Crolla anche la produzione industriale con un marzo che vede segnare il -1,11%.

04:11 – Le borse asiatiche aprono in positivo. In rialzo le quotazioni ad Hong Kong e Shanghai.

