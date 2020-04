Ecco come è andato il confronto a Porta a Porta tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca e quello della Lombardia, Attilio Fontana.

Giorni a mandarsi frecciatine e ieri finalmente è arrivato il confronto tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ed il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il palcoscenico, ancora una volta, è stato il salotto virtuale di Bruno Vespa. Il presentatore Rai, infatti, non si è fatto sfuggire l’occasione ed ha organizzato il confronto nel suo Porta a Porta.

Così da una parte del ring, Vincenzo De Luca che alle parole ha accompagnato i fatti. Dall’altra invece troviamo il contestatissimo Attilio Fontana, tante parole, 21 milioni di euro privati sprecati per l’ospedale fiera, ed un numero di contagi che fatica ad arrestarsi in Lombardia.

Un confronto che, a differenza delle aspettative, è stato sereno e con toni pacati, e con toni pacati. Andiamo quindi a vedere le parole dei due goverantori durante il confronto nel salotto di Bruno Vespa.

De Luca lancia la stoccata: “Limitare la mobilità nelle regioni”. Fontana: “Insostenibile”

Durante il confronto da Bruno Vespa, il Governatore della Campania ha mantenuto la sua posizione, spiegando il perchè è necessario limitare gli spostamenti tra le regioni. Con tono deciso, De Luca ha affermato di essere d’accordo con Fontana nel dover aprire in tutte Italia, ma ciò non significa aprire nello stesso modo.

Il governatore campano ha infatti riportato che a differenza della Lombardia, ci sono delle regioni che già hanno fatto registrare zero contagi, mentre in altre i contagi sono ancora presenti. Proprio per questo motivo per il politico campano bisogna imitare la mobilità alle regioni di appartenenza. De Luca ha poi testimoniato l’esodo di giovani studenti campani, che dalla Lombardia sono tornati in Campania, aumentando il numero dei contagi nella regione meridionale. In quel momento, solamente la quarantena forzata ha evitato il dilagare dell’epidemia.

D’altra parte Fontana continua a mostrarsi ostile alla limitazione degli spostamenti. Per il governatore lombardo tutto è collegato con l’economia. Infatti Fontana afferma che le filiere sono talmente interconnesse tra loro, che bloccare gli spostamenti rischierebbe di creare una situazione insostenibile. Aspettando il contagio zero, afferma Fontana, significherebbe aspettare fino alla fine di giugno per la riapertura della Lombardia. Infine Fontana si è difeso da alcuni attacchi ricevuti nei giorni scorsi, affermando che i medici non hanno scelto chi salvare.

In conclusione, De Luca ha cercato di far capire che il problema non è da banalizzare. Il governatore della Campania ha definito il coronavirus comeuna malattia “terribile“. Poi, sempre De Luca, ha continuato dichiarando che la situazione è di enorme gravità e che non va banalizzata se si vogliono evitare ulteriori tragedie. Infatti il politico campano ha concluso testimoniando: “Abbiamo avuto un momento di grande difficoltà quando mancavano i dispositivi di sicurezza individuale , mancavano i ventilatori polmonari e non arrivava più nulla da Roma“.

