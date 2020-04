Covid-19, parla il noto immunologo Francesco Le Foche secondo cui il Coronavirus tenderebbe nel tempo ad autospegnersi.

Al momento si registrano 107.709 positivi e 24.648 morti in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, ma i numeri sono in netto calo rispetto alle settimane scorse e questo fan ben sperare. Come fanno ben sperare le dichiarazioni rilasciate da Francesco Le Foche, professore di immunologia e primario di immuno-infettivologia al day hospital del ‘Policlinico Umberto I’ di Roma, ai microfoni di ‘Rai Radio2’: “Questo virus, proprio come gli altri coronavirus, tende ad autospegnersi, soprattutto quando avviene una consistente riduzione della sua entropia sociale. Proprio a causa del lockdown, il Covid-19 ha perso la carica di diffondersi e comincia a vivere una sorta di morte programmata“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, 107.709 positivi e 24.648 morti in Italia: le ultimissime – DIRETTA

Covid-19, le parole dell’immunologo Le Foche

Le Foche, poi, aggiunge: “Sono convinto che presto questo virus perderà tutta la sua forza e sono curioso di capire cosa accadrà con i primi caldi. Con l’aumento della temperatura, ci sarà infatti una riduzione delle goccioline che si essiccheranno e quindi diminuiranno le possibilità di contagio da una persona all’altra“. Intanto, a breve, comincerà la fase 2 in Italia e l’idea del Governo è quella di allentare leggermente le misure restrittive fin qui adottate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, isolato nelle lacrime: occhi potenziale fonte di contagio

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24