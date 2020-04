Intorno alle 2.30, è scoppiato un’incendio in una palazzina a Jesolo. Evacuate immediatamente cento persone, un anziano è rimasto intrappolato tra le fiamme

Sembrava una notte come le altre in via Mameli a Jesolo, quando intorno alle ore 2.30 è arrivata la segnalazione ai vigili del fuoco: una palazzina completamente in fiamme. L’incendio, scoppiato in uno degli appartamenti al secondo piano, ha immediatamente fatto scattare l’allarme, mobilitando Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e 118.

Pochi minuti dopo la chiamata, i pompieri si sono recati sul posto con due autopompe, autoscale, l’aiuto di due botti e 14 operatori in servizio. Iniziate le varie operazioni di spegnimento, sono stati fatti immediatamente evacuare tutti i condomini dei trenta appartamenti facenti parte della palazzina. Utilizzati anche cappucci con autorespiratori per far uscire alcuni di questi che si trovavano intrappolati tra il fumo e le fiamme.

Incendio a Jesolo: non ce l’ha fatta un 65enne

Pochi minuti dopo l’allarme, i Vigili del Fuoco sono immediatamente giunti fuori la palazzina in fiamme e hanno iniziato le operazioni di spegnimento ed evacuazione dei condomini. Una volta spente le fiamme, i pompieri hanno trovato il corpo di un 65enne senza vita. L’uomo, rimasto intrappolato tra le fiamme, non è riuscito a scappare in tempo e ad evacuare. Inutili i soccorsi dei medici presenti sul posto.

Restano ancora da capire le cause che hanno portato a questo incendio. Al momento la vicenda è al vaglio dei Vigili del Fuoco, che stanno studiando l’accaduto in modo da arrivare ad una ricostruzione dei fatti. Si parla di cause di natura accidentale, con l’allarme partito da un condominio al secondo piano della palazzina.

