Di questi tempi, la lentezza della connessione ad internet è uno dei problemi che affligge milioni di persone. Ecco un semplice trucco per velocizzarla

Da quanto è scattato l’allarme Coronavirus a livello globale, i Governi dei paesi maggiormente colpiti hanno emanato misure restrittive di ogni tipo. Ciò che le accomuna più o meno tutte è il lockdown forzato. Vietato uscire di casa, se non per motivi di necessità. Il che vuol dire, maggior tempo da spendere tra le proprie mura alla ricerca di un passatempo.

Di questi tempi, si sa, internet è un’autentica ancora di salvezza. Ci permette di fare maratone infinite su Netflix, passare ore sui social network, giocare con i propri amici ai videogiochi e persino lavorare o studiare. Secondo quanto riportato da alcuni fornitori di servizi di telecomunicazione, in Europa nell’ultimo mese è stato registrato un incremento del 50% di traffico. Il che, ovviamente, ha comportato a un sovraccarico, con conseguente lentezza della connessione. Come fare per renderla più veloce?

Internet lento: come migliorare facilmente il segnale WiFi

Tra i tanti problemi che affliggono milioni di persone in questo momento, c’è anche quello relativo alla propria connessione ad internet. Il traffico ha raggiunto livelli altissimi, e non sempre il segnale WiFi garantisce prestazioni soddisfacenti. Esiste però un trucco molto semplice ed economico che permette quantomeno di rendere migliore il segnale WiFi emanato dal modem di casa. L’arma segreta è l’alluminio. Questo permette di velocizzare la connessione ad internet anche del 50%.

Secondo una ricerca svolta da alcuni esperti del Dartmouth College, attaccare una sorta di cappello in alluminio al router di casa, garantisce prestazioni migliori. È possibile utilizzare anche altri espedienti, come le classiche lattine di bevande zuccherate, da posizionare dietro il modem. I ricercatori si sono poi spinti oltre, utilizzando una stampante 3D per creare delle vere e proprie antenne in alluminio da sostituire a quelle già in commercio.

