Con il Coronavirus che sta colpendo gli Stati Uniti, Donald Trump inizia a pensare alla fase 2. Grande attenzione alla disoccupazione ed al rischio rivolte.

Il Coronavirus continua a far segnare record di morti ogni giorno negli USA, eppure il presidente Donald Trump inizia già a apensare alla fase due. L’economia americana, negli ultimi giorni sta rischiando di crollare sotto i colpi della pandemia, e proprio per questo motivo il leader statunitense ha fretta. Il popolo infatti ha iniziato a chiedere in massa il sussidio per la disoccupazione. Secondo alcune stime, infatti, sarebbero già 22 i milioni di abitanti a richiedere il sussidio.

In ballo, inoltre, c’è anche la rielezione di novembre, proprio per questo motivo Trump ha pubblicato le nuove linee guida per uscire dalla crisi e per far ripartire l’economia entro il primo maggio.

Coronavirus, l’agitazione di Trump ed il nuovo record di decessi

Negli ultimi giorni il presidente americano è stato più attivo che mai. La sua agitazione, infatti, è legata alle elezioni di novembre. Uscire con successo il prima possibile dalla crisi permetterebbe al Presidente un successo assicurato alle urne. Ma intanto il paese continua a registrare record negativi su record negativi. Infatti secondo l’ultimo report, ci sarebbero stati ben 4.500 vittime nelle ultime 24 ore. A far emergere il dato da incubo è stata la John Hopkins University.

Allo stesso tempo la crisi si sta ampliando, con un prevedibile calo registrato soprattutto nel settore dell’ospitalità e dei viaggi. Inoltre anche le costruzioni di nuove case sono calate del 22,3%. Tutti questi dati engativi hanno fatto scendere la popolarità di Trump tra i cittadini americani. Infatti secondo gli ultimi sondaggi il grado di gradimento è sceso dal 49% al 43%. Dopo una campagna elettorale positiva, ora è Joe Biden il candidato numero uno ad insediarsi nella Casa Bianca.

Per riacquistare popolarità, Trump ha deciso di stilare un piano epr uscire dalla crisi. Infatti il presidente vorrebbe estendere i tamponi per accertarsi di tutte le positività nel paese, in modo di isolare il prima possibile il virus. Tra i governatori pronti a ripartire ci sono anche Cuomo a New York e Newsom in California, che però riapriranno l’economia solamente quando lo riterranno opportuno.

Così negli Stati Uniti si rischia uno scontro interno, con i repubblicani pronti a ripartire ad ogni costo, mentre i democratici cercano cautela per evitare un nuovo aumento dei contagi.

L.P.

