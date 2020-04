Whatsapp, nella lotta al contrasto delle fakenews, ha deciso di limitare l’invio di notizie di coronavirus nelle chat

La Facebook Inc. ha deciso di introdurre un importante misura su Whatsapp per contrastare le fake news riguardanti le notizie sul coronavirus. I messaggi sui video che infettano il cellulare o i buoni sconto per l’acquisto di cibo, non potranno più essere inviati contemporaneamente a tutte le chat ma sono uno alla volta.

L’AGCOM si esprime in merito e definisce importante la modifica per contenere il traffico in rete e potenziare i server delle applicazioni di primario interesse in questo difficile momento.

“Accogliamo con favore una decisione che servirà non solo a preservare il carico dei server dell’app in un momento di elevatissimo utilizzo, ma anche a limitarne in misura consistente la diffusione delle fakenews”, afferma il garante per l’informazione.

Non tutti i messaggi contengono notizie false è vero, ma la misura comunque resta efficace nel contrasto al fenomeno.

Whatsapp, la prima limitazione nel 2018

Il primo limite all’invio di notizie alquanto ‘particolari’ è arrivato nel 2018 dopo diversi linciaggi in India collegati a dei messaggi condivisi sui gruppi dell’app. Prima si poteva, infatti, inoltrare un messaggio a 256 persone contemporaneamente. Successivamente, poi, è stato ridotto a cinque.

Queste misure, anche se non impediscono l’inoltro del messaggio a diverse persone una per una, complicano comunque la diffusione. Le percentuali, inoltre, danno ragione in tal senso. Infatti, nell’ultimo anno, gli inoltri sono diminuiti del 25% in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE—> Zoom, la piattaforma di videoconferenze hackerata: dati degli utenti sul darkweb

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24