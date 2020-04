Coronavirus: l’appello dell’attrice Mia Farrow è di pregare per la figlia, ricoverata in ospedale. “Pregate per lei”, l’annuncio sui social.

Coronavirus: ricoverata in ospedale la figlia dell’attrice Mia Farrow. Come riporta Tgcom24, Quency, 26 anni, ha visto peggiorare le sue condizioni di salute a causa del Coronavirus ed è stata portata in ospedale. La sua situazione, come fa sapere la madre attraverso i social, sono in continuo miglioramento. Come leggiamo dalla fonte, Quency è stata adottata dall’attrice nel 1994, periodo in cui Mia era legata sentimentalmente con Woody Allen. La ragazza era risultata positiva al tampone del Coronavirus, fin quando le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate ed è stata trasportata in ospedale.

Coronavirus: la richiesta di Mia Farrow per la figlia

Attraverso il suo profilo Twitter, l’attrice ha fatto una precisa richiesta per sua figlia Quency. L’attrice ha infatti chiesto a tutti i suoi fans di pregare per la figlia. Nel post pubblicato il 10 aprile, giorno in cui la giovane 26enne è stata ricoverata in ospedale, Mia Farrow ha chiesto di stare vicino alla ragazza attraverso l’ausilio della preghiera.

In un secondo tweet, l’attrice ha voluto ringraziare per le preghiere e per la vicinanza, annunciando che le condizioni di sua figlia sono in netto miglioramento. Mia Farrow ha anche annunciato che sua figlia sarà assistita da casa con particolari attrezzature ospedaliere.

A personal request. If you would be so kind, would you please send up a prayer for my daughter Quincy. Today she had no alternative but to go the hospital for help in her struggle against the coronavirus. — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 10, 2020

I’m more grateful than i can say for your good wishes & prayers. Quincy’s lungs are better after being drained & meds. Because of infection & overcrowding they will send her home w hosp equipment & nurse visits. Shes 26 & was healthy. She’ll make it 🙏🏽 THANK YOU https://t.co/cuPysqX3xF — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 11, 2020

