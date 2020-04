Coronavirus, morto un membro dello staff della commissione UE: ad annunciarlo è Ursula von der Leyen con un tweet

Un membro dello staff della commissione dell’Ue è morto dopo aver contratto il coronavirus. Ad annunciarlo è Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, tramite il proprio profilo Twitter: “I am extremely sad to announce the passing away yesterday of a devoted Commission member of staff, who had fallen ill to COVID-19. I present my heartfelt condolences to his family, and my thoughts are also with his colleagues from the ERCEA and the wider DG Research & Innovation”.

Tradotto: “Sono estremamente triste di annunciare la scomparsa ieri di un devoto membro dello staff della Commissione, che si era ammalato di COVID-19. Porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e i miei pensieri sono anche da parte dei suoi colleghi dell’ERCEA e la più ampia DG Ricerca e innovazione”.

UE, la von der Leyen avverte: “Aspettate a prenotare le vacanze”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano tedesco Bild am Sonntag. Nel corso di essa si è soffermata sulle vacanze estive, avvertendo: “Consiglierei di aspettare. Nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto, al momento”.

Poche le certezze per il futuro prossimo: “Senza vaccini i contatti con le persone più anziane devono rimanere limitati. Lo so, è difficile e la solitudine pesa. Ma ne va della vita, non solo della propria. Dobbiamo essere disciplinati e pazienti. Dovremo imparare a vivere con il virus per molti mesi, probabilmente fino all’anno prossimo”.

