Lecce, tragedia familiare: bimbo di 8 mesi muore azzannato dal cane che i genitori tenevano in casa

Una tragedia si è consumata proprio alla vigilia di Pasqua in provincia di Lecce, esattamente nel piccolo centro di Tricase. Un bimbo di appena 8 mesi è stato ucciso dal cane di famiglia che era in casa con lui. L’animale ha azzannato alla testa il neonato senza lasciargli scampo.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20 di sabato sera in un appartamento del comune salentino. La madre e la nonna che erano in casa in quel momento, forse distratte, non sono riuscite ad evitare l’aggressione.

Il cane è balzato vicino al neonato e lo ha azzannato alla testa. Subito dopo il bimbo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale comunale. Tutti i tentativi dei medici sono però risultati vani viste le profonde lacerazioni riportate sul cranio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire bene la dinamica dell’accaduto. L’animale domestico è stato posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie.

