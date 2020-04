Coronavirus, a Palermo la grigliata di Pasqua è stata spostata sui tetti di un condominio per sfuggire ai divieti. E il video ha fatto il giro dei social

Coronavirus, a Palermo così come nel resto d’Italia c’è il divieto assoluto di muoversi di casa e vale anche a Pasqua. Però un gruppo di condomini ha pensato bene di sfuggire ai controlli spostando la grigliata domenicale sui tetti del palazzo. In fondo lo stratagemma era semplice: nessuna gita fuori porta, sulla spiaggia di Mondello o sul Monte Pellegrino. Solo un’escursione fuor dalla porta, eludendo tutti.



Così. come mostrano diverse immagini che hanno fatto il giro dei social, è partita una festa come se nulla fosse. Hanno allestito barbecue e tavoli sui tetti dei palazzi nel quartiere dello Sperone, ad alta edilizia popolare. E all’ora di pranzo grande mangiata in compagnia, con distanze decisamente inferiori alo metri richiesto a tutti.

Come se non bastasse, prima e dopo pranzo, al ritmo di cantanti neomelodici, anche balli e risate in compagnia. Tutto, tra l’altro, sul tetto di un palazzo privo di qualsiasi protezione, in barba anche alle più comuni regole di sicurezza. Video che sono stati ripresi dai presenti ma anche dai palazzi vicini, che mostrano decine di persone, impegnate come in una Pasqua normale.

Coronavirus, polizia e carabinieri costretti a vigiliare con gli elicotteri

La Pasqua ai tempi del Coronavirus, sui tetti di Palermo è finita con gli immamcabili fuochi d’artificio. Ma nel frattempo erano partite anche le segbalazioni alle forze dell’ordine. Le hanno fatte alcuni vicini di casa, ma anche il sindaco del capoluogo. Leoluca Orlando, che era stato avvgisato di quanto stava accadendo.

Così sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno sorvolato la zona con un elicottero, oltre alla polizia municipale. Quando hanno comicnoato a setnire le sirene, i festaioli improvvisati hanno abbandonato in tutta fretta i tetti. Ma rimangono le immagini e quindi sono in corso le indagini per identificare tutti i partecipanti alla grigliata.

Orlando, al termine del blitz, ha commentato così sui social quanto successo: ““Un massiccio intervento di tutte le forze dell’ordine congiuntamente ha posto fine al gesto criminale di alcuni ‘furbetti dell’arrostuta’ . Si erano riuniti sul tetto di un palazzo, coinvolgendo anche diversi minori. Per loro scatteranno denunce e sanzioni come meritano. Grazie ai cittadini dello Sperone che hanno segnalato l’illecito e grazie alle forze di Polizia che sono prontamente intervenute: Polizia Municipale Palermo Questura Di Palermo Carabinieri Guardia di Finanza.

Quanto successo oggi a Palermo ricorda molto da vicino quello che è stato documentato nelle ore precedenti a Bisceglie, in Puglia. Anche in quel caso un pranzo ab usivo sui tetti di un palazzo. An che in quel caso festa solo parzialmente rovinata dall’arrivo dell’elicottero della Polizia, ma sono scattate le denunce.

