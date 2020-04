Il Coronavirus è arrivato anche in Svezia, dove finora non non era avvenuta nessuna chiusura. Il primo ministro Lofven si pente della scelta

Il Coronavirus non ha risparmiato proprio nessuno ed ormai la maggiora parte dell’Europa è stata colpita. Ora il Covid-19 è arrivato in maniera importante anche in Svezia, uno dei pochi Paesi del vecchio continente non ancora coinvolto nelle misure restrittive. Nello Stato scandinavo negli ultimi giorni si sono registrati diversi contagi (ieri quasi 500), con i casi positivi totali che sono arrivati a quota 10.500. Il primo ministro svedese Stefan Lovfen ha fatto mea culpa, facendo una tardiva autocritica a sé stesso e al governo. “Non abbiamo fatto abbastanza” ha dichiarato il premier all’emittente televisiva ‘Svt‘.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Greta Thunberg: “Credo che anche io lo abbia avuto”

Coronavirus, anche la Svezia sotto scacco. Il premier Lovfen si pente e corre ai ripari

Il Covid-19 sta arrivando, anche in forma ancora molto più lieve rispetto ai Paesi del sud dell’Europa, anche in Svezia, dove finora ci sono stati 900 morti. Il governo continua a rinviare il progetto di legge per consentire di avere i poteri per consentire il lockdown, ma nel frattempo la situazione dei contagi continua a peggiorare giorno dopo giorno. Gli svedesi continuano ad andare in giro per le strade, bar, ristoranti e attività lavorative rimangono aperte come nulla fosse, ma ora anche il governo si sta accorgendo che così si va verso la rovina. “Ora stiamo adottando una strategia di sicurezza e di difesa nazionale a 360 gradi, dall’approvvigionamento dei beni di prima necessità alla sicurezza informatica prosegue Lovfen. Sul perché la Svezia non abbia provveduto alla chiusura, il primo ministro risponde: “Sono rassicurato dal fatto che possiamo contare su un grande senso di responsabilità da parte dei nostri cittadini”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, 100.269 contagi e 19.468 morti in Italia: negli usa oltre 20mila vittime – DIRETTA

Coronavirus, aumentano i contagi in Svezia. Il mea culpa del premier: “Non abbiamo fatto abbastanza” https://t.co/hr9lzazBss via @repubblica @atarquini2 — Giuseppe Smorto (@giusmo1) April 12, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24