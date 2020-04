Coronavirus, ambasciatore tedesco in Italia ha parlato delle manovre economiche di cui si discute da giorni per aiutare i Paesi in difficoltà.

Continuano le tensioni in seno all’Europa per quelle che dovrebbero essere le migliori strategie per aiutarsi a vicenda. In particolare, da giorni, in Italia la tensione è altissima per quanto concerne il MES. Il Meccanismo Europeo di Stabilità, infatti, che potrebbe essere attivato per cercare fondi in stato di emergenza, ha non poche controversie attorno alla sua attivazione. Per molti, infatti, le garanzie da fornire e le penalità in caso di mancato adempimento delle suddette sono una vera e propria gogna che gli italiani non potrebbero sopportare. Anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sostenuto che al momento non vuole ricorrere a tale meccanismo, cercando della alternative.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Boris Johnson dimesso da ospedale: “Vi devo la vita”

Coronavirus, ambasciatore tedesco: “No eurobond, vi servirebbe troppo”

Oggi l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, ha parlato proprio di eurobond e coronabond. Di seguito le sue dichiarazioni a Il Fatto Quotidiano:

“I coronabond o gli eurobon? Una manovra così profonda richiede l’assenso di tutti, compresi i parlamenti nazionali, in certi casi finanche le corti costituzionali. Sarebbe una questione di mesi, se non di anni. Quindi utilizziamo la “potenza di fuoco” che abbiamo, su altri temi si può discutere a medio termine”.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, i numeri di Pasqua: 1677 italiani guariti, 431 morti – DIRETTA

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24