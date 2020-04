Il Coronavirus continua a mietere vittime negli USA. Infatti nella gioranta di ieri si è registrato un record negativo: ben 2.100 morti in 24 ore.

Nella giornata di ieri ha fatto il giro del mondo la raccapricciante immagine delle decine di bare accatastate l’una sull’altra a Hart Island, ormai conosciuta come l’isola degli orrori di New York. Adesso anche gli Stati Uniti tremano di fronte alla potenza del Covid-19, virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Le immagini di ieri hanno scosso l’opinione pubblica, specie a Manhattan, dove le persone più ricche sono fuggite dalle loro case per mettersi al riparo in nazioni meno colpite dal virus.

L’iconica immagine di Hart Island ha portato alla consapevolezza della potenza della pandemia. Adesso anche gli statunitensi vivono nel terrore, con file chilometriche ai supermercati come quelle viste initalia all’inizio del contagio. Dati record per i decessi e Trump che adesso deve rimediare all’iniziale sufficienza con cui ha accolto il virus.

Coronavirus USA: a New York dati record di decessi

Nella giornata di ieri, così, si è continuato a rinnovare il dato dei morti nelle ultime ore, che adesso è salito a 2.100. A far emergere il triste record, ci hanno pensato gli aggiornamenti della John Hopkins University, secondo il quale sono ben 102.525 decessi nel mondo.

Il dato più triste arriva dallo stato di New York, dove per il quarto giorno consecutivo ci sono stati oltre 700 decessi. Continua infatti la crisi al di fuori delle strutture sanitarie, con molte persone che muoiono in casa o in strada. Infatti durante l’ultima giornata sono ben 1.125 le persone dichiarate morte in casa o in strada nei primi cinque giorni di aprile. Un dato preoccupante se solamente si pensa che l’anno scorso durante questo periodo i decessi sono stati solamente 131.

Così adesso gli USA viaggiano verso il mezzo milione di contagi in tutto il paese e ben 18mila decessi dall’inizio dello stato di emergenza. Eppure il presidente Donald Trump continua ad aver intenzione di riaprire l’America il prima possibile, con il lockdown che dovrebbe concludersi il 30 aprile.

L.P.

