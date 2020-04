Nonostante le restrizioni per il Coronavirus, c’è gente che ancora agisce in libertà. A Palermo, un uomo in spiaggia è stato allontanato da elicottero

In Italia, la situazione relativa al Coronavirus continua ad essere decisamente molto preoccupante. Con un nuovo decreto legge firmato ieri, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa la proroga delle misure restrittive fino al prossimo 3 maggio. Questo perché, nonostante i numeri siano in calo, è necessario tutelare la salute di tutti. Prolungare il periodo di lockdown è fondamentale per evitare un’inversione di tendenza.

Nonostante i continui avvisi, però, molte persone ancora oggi vengono beccate fuori dalle loro abitazioni per motivi futili. Ieri mattina, nonostante le misure anti Coronavirus, un uomo si trovava in spiaggia vicino Palermo. Un elicottero dei carabinieri si è avvicinato e lo ha fatto allontanare.

Coronavirus Palermo, il video dell’intervento dei Carabinieri

Le misure restrittive imposte dal Governo hanno l’obiettivo di fermare quanto prima la catastrofica pandemia del Coronavirus, che da ormai un mese ha costretto tutti gli italiani a non uscire di casa, se non per motivi di primaria necessità. Ma non tutti stanno rispettando queste regole, anzi.

Grazie ad alcune webcam installate nel circolo balneare Albaria a Mondello, nei pressi di Palermo, è possibile assistere ad alcune immagini eloquenti. Ieri mattina, un uomo si trovava in spiaggia come se nulla fosse a prendersi il sole e a farsi un bagno. Poco dopo la denuncia da parte di alcuni testimoni, un elicottero dei Carabinieri è intervenuto per allontanare subito il bagnante. Il video mostra la persona spostarsi dalla spiaggia nel momento in cui l’elicottero, abbassandosi quasi a livello del suolo, ha iniziato a sollevare sabbia.

