Coronavirus New York ha deciso di chiudere le proprie scuole fino alla prossima annata scolastica, quindi fino a settembre.

Il coroanvirus continua a fare enormi danni in America, dove da pochissimo si è affacciato. Mentre in Europa da mesi si espande e mette a soqquadro tante regioni ed i governi, in Usa l’infezione nata a Wuhan si sta iniziando a muovere da poco. E proprio per questo le difficoltà maggiori vengono registrate dal governo statunitense, che ha delle zone enormemente popolate da tenere d’occhio. Un lavoro non certo facile, anzi, e proprio per questo tante risorse stanno venendo investite per lottare contro la diffusione della pandemia. Ma i risultati sono ben lungi dall’essere rivelabili. Servirà tempo, dedizione ed il rispetto delle ferree decisioni che il governo prenderà. Ecco, il governatore di New York ha preso una decisione molto importante e che ha reso felici milioni di studenti.

Coroanvirus, New York chiude le scuole fino a settembre

In America il conteggio delle vittime è sempre in salita e la situazione non è certo facile. Proprio per questo si stanno cercando di prendere delle decisioni dure e veloci per porre fine al contagio. In particolare nel focolaio americano di coronavirus, New York, che conta la metà degli infetti americani, bisogna agire. Il governatore della città, Bill de Blasio, ha appena annunciato che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino a settembre. Una scelta dura, dettata da necessità, per evitare il contagio e combattere il COVID-19.

