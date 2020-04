Arriva l’accordo sul petrolio dell’Opec. Pronto un taglio della produzione, ma il Messico adesso minaccia di sfilarsi, si attende solamente il suo ok.

Sta per arrivare l’atteso annuncio dei principali produttori di petrolio per tagliare la produzione di greggio per sostenere il listino dei prezzi crollato nelle ultime settimane. L’intesa è stata raggiunta tra Russia ed Arabia Saudita, ma adesso manca solamente l’approvazione del Messico, che ancora tentenna a dare una risposta positiva.

Durante le prime ore del mattino, l’Opec ha dichiarato di aver concordato il calo di produzione per il mese di maggio e giugno. La produzione così si attesterà intorno ai 10 milioni di barili al giorno. L’accordo è stato poi allargato all’Opec+, ossia ai paesi “alleati” come Arabia Saudita e Russia. L’accordo per la riduzione di produzione ad 8 milioni di barile al giorno, da luglio a dicembre, invece, ha ancora bisogno del consenso del Messico per esser approvato.

Il primo incontro virtuale tra l’Opec e l’Opec+ era iniziato durante il pomeriggio della giornata di ieri. Nella notte, poi, ci ha pensato Donald Trump, che da tempo fa pressing sugli altri paesi per far passare l’accordo. Dopo aver discusso con lo zar russo, Vladimir Putin, il presidente americano ha annunciato: “E’ stato un ottimo colloquio. Penso che l’accordo sia vicino”.

Petrolio, l’accordo Opec: tutti i dettagli

Di seguito all’accordo dell’Opec, sono emersi tutti i dettagli. Infatti l’Arabia Saudita dovrebbe far scendere la sua estrazione di Petrolio fino a 3 milioni, mentre la produzione della Russia dovrebbe scendere fino a 2 milioni di barili. I restanti 5 milioni da ridurre, invece, dovrebbero essere divisi tra i restanti paesi del G20.

Sempre l’Opec ha fatto sapere che entro Luglio, la stretta dovrebbe essere allentata ad 8 milioni di barili e poi infine a 6 milioni tra il gennaio 2021 ed aprile 2020. Una nuova conferenza dell’Opec+, inoltre è prevista per il 10 giugno.

Il provvedimento è dovuto a causa del crollo della richiesta di petrolio nell’ultimo mese, a causa dell’emergenza da Coronavirus. Un crollo di circa 30 milioni di barili, con l’industria aerea, che in pien crisi, ha ridotto drasticamente la sua richiesta. Così sia l’Opec che Mosca hanno richiesto il contributo degli altri paesi, compresi Canada e USA.

Seppur l’accordo dell’Opec prevede grossi tagli, gli analisti prospettavano tagli di maggiore entità. Infatti il Brent si è sceso a 32 dollari al Barile (-3%), mentre il Wti a 23,29 dollari al barile (-7,1%). Nei giorni scorsi il presidente Usa, Donald Trump, aveva dichiarato che la produzione era calata a causa della discesa di domanda. Mentre invece da Ottawa venivano minacciate alcune imposte sul greggio, in caso di mancato accordo sul taglio di produzione.

