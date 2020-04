Ravenna: aggredito un volontario mentre faceva ritorno a casa. Banda di ragazzini in carcere, uno di loro è riuscito a fuggire.

Ravenna: aggredito un ragazzo di 23 mentre faceva ritorno a casa. Il giovane, impegnato in un’associazione che consegna farmaci a persone anziane, ha subito una violenta aggressione da parte di una banda di ragazzini, compresi tra i 14 e i 17 anni. Come riporta la Repubblica, sono quattro in tutto i ragazzini coinvolti nella vicenda. Tre di questi sono stati immediatamente catturati dalle forze dell’ordine, uno invece è riuscito a fuggire ed è al momento ricercato.

L’aggressione, come riporta Repubblica, è avvenuta nei pressi del parco Teodorico. Il giovane ragazzo, mentre tornava a casa in bicicletta, è stato accerchiato dalla banda di teppisti, per poi esser preso a calci e pugni.

Aggredito volontario a Ravenna: tre arresti

Come riporta Repubblica, il ragazzo ha subito una violenta aggressione mentre faceva ritorno a casa. I delinquenti, una banda di quattro ragazzini, lo hanno dapprima accerchiato e, successivamente, riempito di cali e pugni. Al momento, la prognosi per il giovane volontario è di 25 giorni. Subito dopo l’aggressione, i quattro ragazzini sono fuggiti. I Carabinieri hanno catturato tre di loro. Solo uno è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato. Recuperata immediatamente anche la refurtiva: si tratta di uno zaino. Come leggiamo dalla fonte, i ragazzini hanno anche minacciato il 23enne volontario mediante l’utilizzo di una bottiglia rotta, anch’essa recuperata.

Al momento, i ragazzini si trovano nella struttura minorile di Bologna. Si attendono aggiornamenti, perché ora i ragazzini dovranno comparire davanti al Giudice per le indagini preliminari. Intanto, come fa sapere Repubblica, è stato chiesto il carcere da parte della Procura minorile.