The Flash è attualmente un prodotto a rischio in seguito a quanto accaduto poche ore fa. Ora chi detiene i diritti del film sta facendo delle importanti riflessioni.

C’erano tante discussioni in corso per il nuovo The Flash. Un film tutto solo per il supereroe più veloce del mondo stava creando non pochi problemi all’interno della DC. L’azienda sta cercando di dare un tono sempre più serioso ai propri prodotti cinematografici, da anni ormai. E le difficoltà nel portare avanti un progetto del genere sull’eroe velocissimo non è affatto semplice. Ora, però, le cose sono si sono ulteriormente complicate. Il protagonista dei prodotti DC per quanto concerne il supereroe con i piedi più veloci del mondo, Ezra Miller, ha fatto qualcosa che non è piaciuto affatto ai fan. E neanche alla dirigenza della DC.

Come si vede in un video appena pubblicato su social, c’è stato un’interazione davvero poco ortodossa tra Ezra Miller ed una fan. L’attore di The Flesh, infatti, incrocia la fan e le chiede “vuoi combattere eh?”. Quindi procede a metterle una mano alla gola ed ad accompagnarla per terra. In tutti si sono domandati cosa gli passasse per la testa. Qualcuno ha sostenuto che fosse ubriaco, o drogato, oppure entrambe le cose. Di certo non è un bel passo in avanti per la sua carriera eroistica.

