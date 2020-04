Coronavirus: Vodafone sta mandando un messaggio ai clienti per invitarli a restare a casa. Ma non si tratta né di sms, né di whatsapp.

Coronavirus: continua la campagna di sensibilizzazione sul distanziamento sociale e questa volta a lanciare il messaggio è la nota compagnia telefonica Vodafone. Su alcuni cellulari dei clienti Vodafone, infatti, è apparso un vero e proprio invito a rimanere nelle proprie case. Ma non si tratta di un sms o di un messaggio Whatsapp. La scritta appare, come riporta il Messaggero, direttamente sulla home del proprio smartphone. L’invito, lanciato dalla Vodafone è comparso al posto del nome dell’operatore, che è stato sostituito con la scritta: “VF IT IoRestoACasa”.

Com’è noto, l’emergenza Coronavirus ci sta obbligando a rimanere nelle nostre case, al fine di evitare il drastico aumento dei contagi. Quello apparso su alcuni smartphone dei clienti Vodafone è un chiaro invito a rispettare le norme di distanziamento sociale messe in atto dal governo, nella speranza che si torni quanto prima alla normalità.

Coronavirus: l’invito di Vodafone

Ci si chiede dunque cosa possa significare quella scritta apparsa su alcuni smartphone dei clienti Vodafone. Il messaggio “Io resto a casa” è il noto slogan che in queste settimane stiamo leggendo in tutte le lingue del mondo. Le due parole che precedono lo slogan stanno ad indicare, in modo abbreviato il nome dell’operatore. VF sta per Vodafone e IT è invece l’abbreviazione del Paese d’appartenenza. Come riporta il Messaggero, ovviamente, tutto ciò riservato ai clienti della compagnia telefonica Vodafone.

Nel frattempo, è possibile conoscere la situazione dell’emergenza italiana in base ai dati riportati dalla John Hopkins Univrsity, che parla di 139.422 casi totali di positività al CoVid-19. Il numero di decessi è di 17.669, con 26.491 guariti.

