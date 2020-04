Calciomercato Inter, pronta la trattativa per portare a Milano Messi: i dettagli arrivano direttamente dall’Argentina

Nonostante il regime di quarantena sia ancora stringente in Italia, si inizia a pensare ad una graduale ripresa. Anche il mondo del calcio sta pianificando come ripartire quando la crisi sanitaria sarà alle spalle. La famosa fase 2 è alle porte e permetterà alle squadre di tornare ad allenarsi. Oltre al calcio giocato, però, si fa un gran parlare di mercato in questi giorni, con la programmazione della prossima stagione che inizia in queste settimane. Al centro delle voci in Italia c’è l’Inter di Suning, decisa a fare le cose in grande per il 2020/2021.

Dopo l’indiscrezione rilasciata da Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, sulla volontà di portare Leo Messi a Milano da parte di Suning, si fa strada una clamorosa trattativa. In Argentina sembrano sicuri sulla fattibilità dell’operazione e rilanciano: “Non è solo un sogno”.

Calciomercato Inter, pronta la trattativa per portare Messi a Milano: i dettagli

Secondo le notizie diffuse dall’emittente argentina TNT Sports, il club nerazzurro starebbe per intavolare una trattativa con il Barcellona e con l’entourage del numero 10.

“Non è semplicemente un sogno estivo. Leo ha anche l’offerta del Newell’s Old Boys per tornare a giocare a casa, ma l’Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Moratti”, ha ribadito il giornalista Martin Castilla.

“C’è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi, ma l’Inter ci sta lavorando di sicuro“.

Convincere il fenomeno blaugrana a lasciare la Spagna per approdare in Serie A non sarà semplice, sia dal punto di vista economico che tecnico. La sfida con Cristiano Ronaldo, emblema della Juventus e acerrimo rivale dell’argentino per i record storici del calcio, potrebbero essere una motivazione su cui fare leva. Dal punto di vista dell’ingaggio pare che la priorità cinese non voglia badare a spese, convinta di poter rientrare ampiamente dell’affare grazie allo straordinario ritorno di immagine che si genererebbe in Asia. Non resta che attendere e perchè no, sognare.

