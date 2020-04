Coronavirus, ecco il nuovo aggiornamento medico. Continuano ad arrivare buone notizie: sono infatti ‘solo’ 800 i nuovi contagiati, il dato in assoluto più basso dal 10 marzo scorso. Ecco gli aggiornamenti.

Coronavirus, arrivano ancora buone notizie. Come infatti si evince dal nuovo bollettino medico, sono ‘solo’ 800 i nuovi contagiati: si tratta del dato più basso in assoluto dal 10 marzo ad oggi.

Coronavirus, il nuovo bollettino medico

Il quadro totale degli attualmente positivi sale dunque a 94.067. Sono invece 1.555 i guariti per un conto totale di 24.392. Dati costanti, rispetto agli ultimi giorni, per quanto riguarda purtroppo i deceduti: sono 604 deceduti quest’oggi, per un totale di 17.127.

Si registrano in ogni caso nuovi passi avanti tangibili, anche in paragone all’ultimo aggiornamento. Ieri, infatti, erano ben 1.941 i nuovi contagiati rispetto agli ‘appena’ 800 di oggi. Ci sono invece 34 deceduti in meno e 533 guariti in più.

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare, si registrano 1.244 casi. Calano, invece, gli ospedalizzati: c’è un -258 per i ricoverati con sintomi e un altro incoraggiante -106 in terapia intensiva.

Giovanni Rezza, direttore del dipartimento infettivo dell’ISS presente anch’egli in conferenza stampa, si è espresso con fiducia sui dati giorni quest’oggi: “Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione del numero dei nuovi casi. Se mettessimo questi dati su una curva epidemia giorno dopo giorno, vedremmo che finalmente sembra esserci una discesa. Quindi la curva tende a flettere in basso”.

Si conferma, quindi, la previsione del comitato tecnico-scientifico: “Naturalmente siamo cauti e aspettiamo domani e dopo domani per iniziare a tirare un sospiro di sollievo, ma nel frattempo la notizia è positiva. Del resto i nostri modelli matematici avevano predetto tale situazione e riduzione del parametro R. La trasmissione sta calando in Lombardia e in Italia”.

