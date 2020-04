Coronavirus: è morto Franco Galelli, storico cameraman di Mediaset che si è spento in queste ore a Brescia all’età di 55 anni.

Si è spento all’età di 55 anni Franco Galelli, storico collaboratore e cameraman di Mediaset. Lo riferisce la redazione di ‘Tgcom24’, secondo cui Galelli sarebbe morto in queste ore alla clinica Poliambulanza di Brescia dove era ricoverato a causa del Coronavirus. Il cameraman di Mediaset, però, combatteva anche da diverso tempo contro un tumore.

Morte Franco Galelli, il ricordo del figlio

Ecco il ricordo del figlio Alberto su Facebook: “Hai combattuto, forte e tanto. Nessuno avrebbe mai detto che un leone se lo sarebbe portato via un virus visibile solo al microscopio, nessuno (…) Non posso dire che mi lasci un grande vuoto dentro, no. Lasci un grande vuoto dentro perché non ci sei più, certo, ma di te ho tutto. Perché tu per me eri tutto. Nonostante non lavorassi più da tempo, per noi eri (e sempre sarai) il nostro grande punto di riferimento. Fai buon viaggio papà“.

