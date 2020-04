Whatsapp, ecco spiegato il significato di tutte le emoji introdotte con il rilascio dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione

La Facebook Inc., in particolare il reparto dedicato a Whatsapp, è continuamente al lavoro per aggiornare gli utenti con novità interessanti per l’app. Una delle ultime è stata quella riguardante la possibilità di trasformare lo sfondo in modalità “dark mode”. Subito prima però è arrivato l’aggiornamento riguardante le emoji che questa volta ha preso in esame principalmente i segni fatti con le mani. Ora andiamo a spiegarvi il significato, che spesso viene frainteso, di ognuna.

Whatsapp, spiegato il significato delle nuove emoji

Abbiamo l’emoji con i palmi verso l’alto che può indicare sia elemosina che preghiera. Quella con le mani aperte simboleggia un abbraccio, mentre la stretta di mano vale un saluto formale o un accordo. Alcune altre sono di ovvia deduzione. Poi c’è l’ok fatto congiungendo pollice ed indice che, però, in alcune nazioni simboleggia una parolaccia. Il dorso della mano rivolto verso l’alto serve a chiedere il permesso di parlare. Indice e medio a formare una V significa vittoria. Le due mani unite, che sembrano in forma di preghiera, stanno a significare darsi un cinque. Non manca, a sorpresa, il dito medio alzato di cui tutto conosciamo il senso. Ci sono poi le corna fatto con il pollice chiuso ed aperto. Mentre le prime sono una provocazione, le seconde possono asserisce ad un gesto usuale tra i rocchettari.

