Il Coronavirus continua a estendersi macchia d'olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore.

Domenica 5 Aprile

10.40 – Roberto Speranza, ministro della salute, frena ogni forma di entusiasmo: “La situazione resta drammatica, il pericolo non è scampato e a oggi non c’è una data per ripartire”.

10.15 – Mancano ancora mascherine e vari mezzi di sicurezza, Possibile sciopero per i medici di famiglia. Lo annuncia Silvio Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale.

09:23 – Raccolte fondi non autorizzate allo Spallanzani ed all’ospedale San Camillo. I siti per la raccolta fondi sono stati oscurati e al momento sono state indagate due persone.

08:40 – A Palermo arrivano 40 tonnellate di dispositivi dalla Cina.

08:20 – In India nascono i gemelli Covid e Corona. La madre dei due neonati ha deciso di ricordare così l’emergenza mondiale.

07:45 – E’ grave la donna di 101 anni a Cuba. La paziente è la più anziana ricoverata a causa del virus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

07:28 – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia: “Ci aspetterano decisioni difficili”.

07:26 – Sono ben 1,2 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre i morti sono quasi 65mila.

03:19 – Anche la cantante britannica Marianne Faithfull è stata ricoverata a causa del Coronavirus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

Sabato 4 aprile

23:45 – Emergenza Coronavirus, gli italiani riscoprono la tv e premiano soprattutto le trasmissioni relisgiose: è boom di ascolti

23:30 – “Ciao, voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce Rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni”. Così Sharon Stone, vestita con la divisa della Croce Rossa italiana, ha incoraggiato con un messaggio video chi lotta contro il Coronavirus in prima linea.

23:10 – A Roma oggi diversi mezzi della polizia hanno disinfettato vie nel centro storico ma anche nei quartieri più periferici e vicino agli ospedali.

22:50 – Coronavirus, un esperimento giapponese dimostra quanto resistono le microcellule nel’aria dopo uno starnuto.

22:20 – Sempre più grave il bilancio delle vittime negli Stati Uniti che hanno ormai superato 8 mila morti. Lo riferiscono i dati della Johns Hopkins University. I casi di contagio accertati fino ad oggi sono 297.575.

22:00 – Carrie Symonds, compagna e futura sposa del premier britannico Boris Johnson, avrebbe i sintomi del Covid-19. Secondo Sky News è in isolamento a letto da una settimana, ma non è stata ancora sottoposta a test.

21:50 – Due persone sono morte a bordo della nave da crociera Coral Princess, attraccata oggi al porto di Miami. Gli accertramenti stabiliranno se sia a causa del contagio da Coronavirus. Altre cinque persone sono state sbarcate e portate in ospedale.

21:40 – Ostensione speciale, anche se virtuale, dellla Sacra Sindone alla vigilia di Pasqua. Succederà al Duomo di Torino in piena emergenza Coronavirus.

21:20 – Mascherine gratis per tutti i cittadini in Liguria. “Le consegneremo da giovedì prossimo tramite farmacie, edicole, tabaccai e i sindaci” ha annunciato il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

21:00 – Le misure del governo a favore delle imprese? Il ministro dell’Economia Gualtieri garantisce l’arrivo di prestiti fino a 800mila euro al 100% e l’aumento delle garanzie al 90% per 200 miliardi di prestiti.

20:30 – Da domani in Lombardia sarà obbligatorio l’uso della mascherina, o in alternativa una sciarpa o un foulard a protezione del volto. A riferirlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana.

19:30 – A Santa Maria Capua Vetere i carabinieri hanno sorpreso sei persone sedute al tavolino dentro a un garage trasformato in un bar. Il gestore di quedsta attività estemporaneaa è stato subito denunciato.

18.30 – La Campania stanzia 604 milioni di euro per aiutare cittadini e imprese in questa crisi sanitaria ed economica. Lo riferisce la Regione in una nota ufficiale.

18:00 – Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico nazionale.

Sono 2.886 i nuovi contagiati per un totale di 88.274 positivi, a cui si aggiungono 681 decessi per un dato collettivo di 15.362. Sono invece 1.238 i guariti, 20.996 in totale. In generale, sommando tutto da inizio crisi, siamo a quota 120.632 casi in Italia.

17:00 – Roma, aumentano i controlli: dall’8 marzo effettuati oltre 420mila controlli

16:40 – Africa, la situazione potrebbe presto peggiorare: secondo esperto “Medici non sanno usare tamponi”

16:15: “Dobbiamo resistere altre due settimane“: così il Premier spagnolo Pedro Sanchez che ha deciso di prolungare le misure restrittive

15:40 – Francia, ordinate quasi 2 miliardi di mascherine dalla Cina: lo ha dichiarato il Ministro della Salute francese Olivier Ve’ran

15:10 – In Gran Bretagna 708 morti in più: è il numero più alto dall’inizio dell’emergenza per la pandemia

14:40 – Morto poliziotto di 52 anni: faceva parte della scorta del Premier Giuseppe Conte

14:10 – In Australia via ai test sui furetti dei vaccini per Coronavirus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

13:45 – Le parole del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “L’uso delle mascherine non è necessario“.

13:20 – A Potenza si ‘stampa’ moneta per fronteggiare l’emergenza.

12:50 – Infermiera positiva al Covid-19 fermata a passeggio con la famiglia >>> LEGGI L’ARTICOLO

12:41 – Il Belgio conta 1.661 nuovi casi e 140 vittime, nelle ultime 24 ore.

12:00– Ora è ufficiale: la Spagna, con 124.736 casi positivi super l’Italia nel numero dei contagi. 809 morti nelle ultime 24 ore

11:52 – Ministro Speranza: “Prima di parlare di ripresa, dobbiamo vincere la battaglia sanitaria”.

10:50 – Ecco l’annuncio della Sindaca di Roma, Virginia Raggi: tamponi anche ai senzatetto >>> LEGGI L’ARTICOLO

10:15 – Stati Uniti, è record di decessi nelle ultime 24 ore. Leggi l’articolo

09:30 – L’annuncio dell’Oms: sempre più giovani si ammalano o muoiono di Coronavirus. >>> LEGGI L’ARTICOLO

08:50 – Il sindaco di Napoli De Magistris difende i suoi concittadini: “Alcune vie sono molto strette e sembra ci sia grande folla. In realtà tutti stanno rispettando i divieti“. >>> LEGGI L’ARTICOLO

08:00 – Torna a parlare il Papa: “C’è anche chi approfitta del momento di dolore“.

07:30 – La polizia postale ha chiuso a Napoli il sito Testcovid19.it, un sito su cui venivano venduti tamponi e mascherine contraffatte che provenivano dalla Cina.

06:45 – Il totale delle vittime da coronavirus negli USA ha superato quota 7.000. New York è lo Stato più colpito con circa 3.000 vittime. I casi accertati nel Paese sono 277.000.

06:15 – Il ministro spagnolo per la sanità approverà nelle prossime ore una misura straordinaria sull’uso delle mascherine. Saranno raccomandate a chiunque esca di casa.

06:00 – La Cina commemora le vittime del coronavirus. Alle 10 orario locale il Paese si è fermato per tre minuti di silenzio ricordando i 3.300 morti da Covid-19.

05:00 – Trump fa sapere di non voler dare l’ordine nazionale di stare a casa. La decisione è demandata ai singoli governatori degli Stati americani che possono decidere in autonomia.

Venerdì 3 aprile

23:50 – Via libera da parte del ministero della Salute per i test rapidi sul Coronavirus. Indicate anche le categorie che hanno la priorità. – Via libera da parte delper isul Coronavirus. Indicate anche

23:00 – Ad una settimana dalla benedizione Urbni et Orbi da San Pietro, nuovo messaggio di speranza da parte di Papa Francesco.

22:20 – Dopo quasi tre ore è terminato a Palazzo Chigi l’incontro tra il premier Conte e i presidenti di Regioni sull’emergenza Coronavirus. Tema calda quello delle ordinanze e delle misure future.

21:30 – In arrivo la firma sullo stanziamento del ‘Bonus Figli’ allargato alle famiglie con minori sotto i 14 anni. Lo ha proposto la ministra Bonetti. Ecco come funzionerà.

21:15 – Nulla di fatto nella riunione virtuale della Lega Calcio di Serie A in programma oggi. Nessun accordo sull’eventuale taglio degli stiopendi ma nemmeno sulla data di ripresa del campionato.

20:45 – Il governo sta pensando doi prorogare almeno fino al 3 maggio la chiusura dei tribunali e la sospensione dei termini nei procedimenti.

20:20 – I dati di oggi in Francia fanno salire a 59.900 i contagi con il numero totale dei morti cresciuto a 6.507.

20:00 – Un 1° maggio diverso per i sindacati. Oggi Cgil, Cisl e Uil hanno deciso oggi di sospendere sia la manifestazione nazionale prevista quest’anno a Padova come il concerto di piazza San Giovanni a Roma

19:50 – Stime davvero incredibili quelle dell’Inghilterra, che si aspetta una domenica di Pasqua con almeno mille morti.

19:20 – Appello davvero molto commovente quello che lancia una donna dell’Ecuador. Vedova del marito, vive da giorni col cadavere del suo consorte in attesa del ritiro. Qui il filmato.

18:40 – Dalla Germania è partito un videomessaggio per l’Italia. Il contenuto dell’iniziativa, però, sta suscitando parecchie polemiche. Qui il video.

18:00 – Ecco il bollettino delle Protezione Civile di oggi: “I casi totali sono 85.388, con un incremento di 2.339 casi positivi. I morti sono 766 in più, per un totale di 14.681, mentre i guariti sono 1,480 (19.758 in totale)”

17.45 – Il bollettino della Lombardia, l’assessore Gallera: “+1.455 casi positivi oggi, mentre ieri erano 1.292. Oggi, però, sono stati fatti più tamponi. Il totale dei contagiati sale a 47.520 dall’inizio della pandemia”

17:30 – E’ salito a 77 il bilancio dei medici morti per Covid-19. Oggi sono deceduti altri 4: un diabetologo, un odontoiatra, un pediatra e un medico di famiglia.

17:00 – Record di morti nel solo stato di New York, negli Usa: 526 vittime nelle ultime 24 ore

16:13 – E’ guarito il bambino di un anno di Pontey, nel valdostano, positivo al Coronavirus

15:00 – Il Vaticano ha deciso di prorogare fino al 13 aprile le misure sin qui adottate contro il Coronavirus.

14:25 – Si è spento a 85 anni il maestro delle scarpe di lusso Sergio Rossi.

13:55 – Wuhan, epicentro del Covid-19, rialza l’allerta: secondo il segretario del Partito comunista locale, il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto.

13:15 – Lutto per Fabio Rovazzi: il messaggio del cantante sui social.

12:37 – Bergamo: più dimessi che ricoverati, è la prima volta. Leggi l’articolo

12:05 – La Germania supera la Cina e diventa il quarto Paese per numero di contagi.

11:15 – Ecco quanto ammesso dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “Dovremo rimanere a casa anche l’1 maggio“.

10:40 – Il presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano, Silvio Garattini, non ha dubbi: “È assai probabile che il vaccino sia pronto entro la fine dell’anno“.

10:15 – In Cina si registrano 31 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore.

09:40 – Cresce il numero anche in Israele, dove i casi positivi hanno raggiunto quota 7030 mentre i decessi sono stati finora 36.

09:05 – Il premier Giuseppe Conte risponde alla von der Leyen: “Ue ad un bivio, mostrare più unità“.

08:40 – Secondo nuovi studi scientifici l’infezione da Covid-19 può avvenire anche attraverso l’aria, e non soltanto con il contatto.

08:00 – L’ONU ha approvato una risoluzione che invita alla “cooperazione internazionale” per far fronte all’emergenza da coronavirus. La Russia ha tentato invano di opporsi.

07:30 – Denunciate a Milano due persone per aver promesso di curare il coronavirus grazie all’uso di alcuni integratori. Erano responsabili di una società del settore farmaceutico.

07:20 – Una delle zone rosse degli Stati Uniti è la Louisiana. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 2.700 casi con oltre 300 morti.

06:10 – Negli Stati Uniti sono stati registrati 1.169 morti nelle ultime 24 ore. Rappresenta il record i vittime in un solo giorno. Superata l’Italia con 969 decessi lo scorso 27 marzo.

02:00 – In Brasile salgono i contagiati dal coronavirus. Il totale è di 7.910 casi, con un aumento di 1.074 infetti rispetto al giorno precedente.

00:00 – Chiuso il Grand Canyon per l’emergenza coronavirus negli Usa. Il parco naturalistico rimarrà inaccessibile fino a data da destinarsi. La decisione dopo che un impiegato è risultato positivo al tampone.

