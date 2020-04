Bambina muore per soffocamento dopo aver ingerito una pila. Una storia davvero assurda quella che ci arriva da Bergamo.

Con il coronavirus che continua ad imperversare tra le città italiane, molte famiglie si trovano a dover vivere in spazi sempre più stretti. Vivere e convivere con gli altri membri del nucleo familiare, e magari trovarsi anche a condividere, per noia o per disattenzione, anche degli spazi e dei momenti che prima non sarebbero mai stati vissuti insieme. Potrebbe essere questa la spiegazione per quanto accaduto, una vera e propria tragedia. Non è ancora certa la dinamica, infatti, si sa soltanto che è tutto finito in tragedia. Una situazione davvero incredibile a cui i genitori staranno cercando di trovare un senso, distrutti dal dolore.

Bambina di 3 anni muore soffocata dopo aver ingoiato pila dell’orologio

La ricostruzione è ancora lontana dall’essere precisa. Si sa soltanto che in queste ore una bambina di appena tre anni è morta. La piccola deve aver trovato da qualche parte in casa una piccolissima batteria. Pare infatti che proprio una piccola batteria sia stata l’oggetto ingoiato dalla bimba, che poi si è soffocata nell’atto di ingerirlo. Non c’è stato nulla da fare al pronto soccorso in provincia di Bergamo al quale i genitori sono accorsi. La bambina è morta. Un vita giovane che si spezza per una piccola disattenzione. Le indagini sono in corso.

